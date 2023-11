Schock am Freitag beim SCR Altach vor dem Gastspiel am Innsbrucker Tivoli in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wie die Vorarlberger am späten Freitagabend vermelden, hat sich Oktober-Neuzugang Manuel Prietl im Abschlusstraining das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Der Routinier war dem Vernehmen nach mit einem Mitspieler unglücklich zusammengeprallt.

Prietl prüft konservative Behandlungsmethode

Der 32-jährige Mittelfeldspieler war erst heuer am 2. Oktober verpflichtet worden und hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Nach seinem Debüt gegen den FC Red Bull Salzburg kam der gebürtige Deutschlandsberger zuletzt auch im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen den FC Blau-Weiß Linz sowie gegen den SK Rapid erstmals über 90 Minuten zum Einsatz.

Prietl prüft aktuell mit der medizinischen Abteilung des SCRA noch eine konservative Behandlungsmethode. Ob eine Operation notwendig ist, entscheidet sich somit erst im Laufe der nächsten Tage. Er wird dem CASHPOINT SCR Altach mehrere Monate lang fehlen.

Nach sechs Jahren bei Arminia Bielefeld - für die Ostwestfalen absolvierte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler 208 Einsätze (7 Tore, 9 Assists) - wechselte der defensive Mittelfeldspieler erst Anfang Oktober nach Vorarlberg.