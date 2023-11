Wer es mit einem „Riesen“ wie dem SK Puntigamer Sturm Graz aufnehmen muss, der braucht einen starken Rückhalt. In der 14. Runde der Admiral Bundesliga 2023/24 trifft der Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt am Sonntag (14.30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER) auf die Eurofighter aus der Steiermark. Dabei wird es vor allem auch auf Tormann Phillip Menzel ankommen, ob die Kärntner Violetten im Duell mit dem Tabellenzweiten anschreiben können. Beim Hinspiel drei Monate zuvor in der Merkur Arena in Graz-Liebenau am 12. August hielt der 25-jährige Deutsche seinen Kasten sauber (0:0).

Auf seine Kommandos wird es auch am Sonntag gegen den favorisierten Vizemeister und ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz ankommen: Klagenfurt-Keeper Philipp Menzel.

„Keine Frage, Sturm ist ein starkes Team mit hoher individueller Qualität"

„Keine Frage, Sturm ist ein starkes Team mit hoher individueller Qualität. Aber wir haben schon häufig unter Beweis gestellt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen und das nötige Spielglück haben, dann sehe ich eine gute Chance für uns, etwas mitzunehmen“, blickt Philipp Menzel auf das Match voraus.

In fünf von 13 Partien in der laufenden Serie blieb der Kieler Keeper ohne Gegentor, stellte damit schon früh im Herbst den Bestwert aus der Premieren-Saison 2021/22 ein. In der zurückliegenden Spielzeit hatte der 1,92 Meter-Mann viermal zu Null gespielt. Die Defensive ist ein Garant für den Erfolg der Klagenfurter.

„Es ist sicherlich eine Stärke, dass wir im Kollektiv kompakt verteidigen"

„Es ist sicherlich eine Stärke, dass wir im Kollektiv kompakt verteidigen. Es sind nicht nur die Burschen in der letzten Linie, das gilt auch für die Stürmer und Mittelfeldspieler. In der Regel gelingt es uns, die Räume für die Gegner recht eng zu machen. Weil uns das zuletzt in Wolfsberg nicht gelungen ist, haben wir das Derby verloren. Aber ich bin sicher, dass uns das gegen Sturm nicht wieder passiert“, versichert Menzel.

Trotz der schmerzhaften Niederlage im Lavanttal sind die Violetten auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt voll auf Kurs. Schon 21 Punkte stehen zu Buche, das Team von Chefcoach Peter Pacult hält auf dem 5. Tabellenplatz – und zählt somit erneut zu den heißen Anwärtern auf ein Ticket für das obere Playoff. Es wäre die dritte Teilnahme an der Meisterrunde hintereinander.

„Schon erstaunlich, was wir trotz der seit Wochen sehr angespannten Personalsituation leisten"

„Es ist schon erstaunlich, was wir trotz der seit Wochen sehr angespannten Personalsituation leisten. Wir machen das intern auch gar nicht zum Thema und lassen das nicht als Alibi gelten, weil jeder im Kader die nötige Qualität hat, um der Mannschaft zu helfen. Der Zusammenhalt ist herausragend und zeichnet uns ganz besonders aus“, betont Menzel.

- Als Schiedsrichter der Partie wird Sebastian Gishamer fungieren

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines seiner neun Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (7S 1U) – von den aktuellen BL-Teams haben die Grazer bei mind. zwei Duellen nur gegen den SC Austria Lustenau und die WSG Tirol (je 0%) eine geringere Niederlagenquote als gegen die Kärntner (11%).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz ist als Tabellenzweiter in der ADMIRAL Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen (6S 2U) – zuletzt blieb der amtierende Uniqa-ÖFB-Cupsieger von Oktober 1995 bis März 1996 in mehr BL-Spielen in Folge als Tabellenzweiter ungeschlagen (12 – 8S 4U).

- Der SK Austria Klagenfurt traf in der ADMIRAL Bundesliga saisonübergreifend in neun Heimspielen in Folge (insg. 12 Tore) – erstmals so lange in der Bundesliga-Klubhistorie.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in der ADMIRAL Bundesliga saisonübergreifend in 16 Auswärtsspielen in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Sturm traf in jedem der vier BL-Auswärtsspiele beim SK Austria Klagenfurt mindestens doppelt (insg. 9 Tore) und blieb in drei dieser vier Spiele sogar ohne Gegentor.

- Der SK Austria Klagenfurt erzielte vier Tore nach Hohen Ballgewinnen (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga, obwohl fünf Teams mehr Schüsse nach Hohen Ballgewinnen abgaben als die Klagenfurter. Das Team von Peter Pacult kassierte auch noch kein Gegentor nach Ballverlusten 40 oder weniger Meter vor dem eigenen Tor – wie sonst nur der FC Red Salzburg und FC Blau Weiß Linz.

