Nach sechs Niederlagen en suite verbuchte der WSG Tirol im West-Duell in Runde 14 der ADMIRAL Bundesliga gegen den SCR Altach endlich wieder Punkte, sogar die volle Ausbeute. Was zugleich im siebenten Anlauf den ersten Sieg am Innsbrucker Tivoli bedeutet. Bei ihrem gesamt erst zweiten BL-Saisonsieg schossen sich die Silberberger-Schützlinge mit 5:1 den "Frust von der Seele". Während die Rheindörfler, die das Hinspiel noch mit 1:0 gewannen, derzeit einen Negativ-Trend verzeichnen, die dritte Niederlage in Folge kassierten und seit sechs Spielen auf einen Dreier warten (2U, 4N). Nachfolgend STATEMENTS.

Welch eine Befreiung für Nik Prelec und der WSG Tirol, die ihre Negativ-Serie mit einem 5:1-Kantersieg eindrucksvoll stoppte.

„Ich hoffe, dass er heute die Nacht zum Tag macht"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol):

…über den Sieg: „Wir haben viel in Torabschlüsse investiert. So wie heute muss es aufgehen. Ich freue mich riesig für die Jungs und über die Leistung, die sie geboten hat und den coolen Auftritt. Obwohl Altach eigentlich gut in die Saison gestartet ist, haben es meine Jungs überragend gelöst. Wir haben mit den zwei Flügelstürmern einen guten Matchplan gehabt und die Mannschaft hat das sensationell umgesetzt."

…über Stefan Skrbo: „Ich hoffe, dass er heute die Nacht zum Tag macht. Was er für ein Potenzial hat, haben wir heute in vielen Phasen gesehen. Er kriegt wieder einen Tritt von mir, wenn er nicht so weiter macht.“

"Wir sind wie Phoenix aus der Asche in Bundesliga gekommen"

…über die Rückendeckung der Vereinspräsidentin: „Es tut gut, wenn der führende Kopf hinter dem Verein sowas sagt. Unendlich verlieren wird sich auch für mich nicht ausgehen. Wir wissen, wie viele Triumphe wir in den vergangenen Jahren gefeiert haben. Wir sind wie der Phoenix aus der Asche in die Bundesliga gekommen. Diese Worte tun definitiv gut.“

"Fühlt sich wie richtiger Befreiungsschlag an"

Felix Bacher (Kapitän WSG Tirol, siehe im Foto oben links): "Der Sieg tut extrem gut und fühlt sich wie ein richtiger Befreiungsschlag an. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient und ich bin extrem stolz auf die Mannschaft."

Julius Ertlthaler (Mittelfeldspieler WSG Tirol): „Wir haben die letzten Wochen genug Dreck fressen müssen. Heute ist das Spiel überragend für uns gelaufen. Die ersten Abschlüsse waren drin und so haben wir uns das vorgestellt.“

Sandi Ogrinec (Mittelfeldspieler WSG Tirol): „Wir waren in einer schwierigen Situation und haben uns da rausgezogen. Das war nicht so einfach für uns im Vorfeld. Heute hat sich das Training endlich mal ausgezahlt.“

Stefan Skrbo (Mittelfeldspieler WSG Tirol): „Ich habe privat und sportlich eine schwierige Phase hinter mir. Ich bin froh, dass es heute mal so geklappt hat und dass wir wieder mal punkten und Tore schießen.“

⏸ Wahnsinn. Was für eine erste Hälfte. Wir gehen mit einer verdienten 3:0-Führung in die Pause! Konzentriert bleiben, WSGler! 🟢⚪️



⏱️45+1’ | #WSGALT | 3:0 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/6GqYzOZohn — WSG Tirol (@WSGTIROL) November 11, 2023

„Slapstick. Ich habe noch nie Spiel gehabt, wo wir drei solcher Tore gekriegt haben"

Felix Strauss (Abwehrspieler Cashpoint SCR Altach): „Slapstick. Ganz, ganz bitter. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo wir drei solcher Tore gekriegt haben. Ein ganz bitterer Tag für uns“

Joachim Standfest (Cheftrainer Cashpoint SCR Altach)

...über die Niederlage: "Wir haben einfach nicht in die Zweikämpfe rein gefunden, aber die auch nicht. Da ist ja nix passiert in den ersten 35 Minuten. Das war so ein Neutralisieren, ein Abtasten. Das erste Tor hat dann eine zehnminütige Slapstick-Phase eingeleitet, die im Fußball dazugehört, aber leider nicht passieren sollte. Wir haben dann nochmal alles versucht, um mit der Systemumstellung wieder reinzukommen.

Wir haben natürlich in den ersten Minuten nach Wiederbeginn gehofft, dass sie sich erst einstellen müssen auf das 4-4-2 und wir vielleicht den ein oder anderen Treffer machen können. Dass es etwas besser für uns ausschaut und wir sie verunsichern, was uns nicht geglückt ist."

"...wenn dir einer sagt, dass es 3:0 für Wattens steht, das glaubt dir keiner"

...weiter zum Spiel: "Beim Stand von 3:0 und solchen Toren bist du dann auch relativ leer im Kopf. Also nochmal, wenn man die erste Halbzeit sieht und es sagt dir einer, dass es 3:0 für Wattens steht, das glaubt dir keiner. Genauso ist es mit den Toren.

Wir werden es aufarbeiten und am Dienstag weiter trainieren, Vollgas Richtung Klagenfurt geben und uns nicht verrückt machen lassen, weil wir jetzt mal eine schlechte Leistung gebracht haben.

Lukas Gugganig (Eigentorschütze Cashpoint SCR Altach): „Wenn man sich das erste Tor anschaut, hebt er den über den Tormann, es ist keine Kommunikation da. Da laufen wir gegenseitig rum, das ist Wahnsinn. Beim zweiten gibt er mir ein Kommando, es kommt ein bisschen spät. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich war nicht gut orientiert."

"WSG schießt aus drei Nicht-Chancen drei Tore"

Roland Kirchler (Sportdirektor Cashpoint SCR Altach): „Als Fußballspieler ist das für mich nicht fassbar. In der ersten Halbzeit hat Not gegen Elend gespielt. Das war von beiden Seiten nicht zum Anschauen. Dann schießt die WSG aus drei Nicht-Chancen drei Tore. Das ist unglaublich, dass man solche Tore kriegt. Das ist wie Slapstick in zehn Minuten. So einen Tag gibt’s, sowas macht unsere Mannschaft nicht nochmal. Das müssen wir verdauen und abhaken. Ich will es nicht unter den Tisch kehren, aber da geht die Welt jetzt nicht unter.“

