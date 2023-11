8. Sieg im 10. Duell in der ADMIRAL Bundesliga für den SK Sturm Graz gegen den SK Austria Klagenfurt. Nach zwei BL-Niederlagen in Serie und der 0:1-Niederlage in der Europa League in Bergamo zeigten die Steirer mit dem 3:0-Sieg eine eindrucksvolle Reaktion. Das Wörthersee-Stadion bleibt für den SK Sturm eine Erfolgsstätte, wo die Ilzer-Elf heuer den ÖFB-Cup gewann und bisher gegen die Austria das Punkte-Maximum erzielte. Stankovic (3.) und Horvat (19.) sorgten früh für den fünften Auswärtssieg im fünften BL-Spiel in Klagenfurt. Für die Kärntner hält daheim der "Sturm-Komplex" an. Nachfolgend STATEMENTS.

Machte den Unterschied aus: Doppelpacker Tomi Horvath feierte - wie immer - einen Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt. Christopher Wernitznig und den Kärntner Violetten blieb nur das Nachsehen gegen den überlegenen SK Sturm Graz.

„Wir waren schon auf der letzten Rille unterwegs und dann so einen Auftritt hinzulegen,"

Tomi Horvat (Doppel-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz): „Es war eine richtig gute Leistung von uns. Eine schwierige Aufgabe nach der Niederlage in der Europa League..Wir haben aber gut zurückgeschlagen und 3:0 gewonnen. Es war sehr wichtig im Kampf um die vorderen Plätze in der Liga. Ich bin sehr zufrieden.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über den Sieg: „Es war ein sehr reifer Auftritt. Wir waren schon auf der letzten Rille unterwegs und dann so einen Auftritt hinzulegen, hat mich besonders gefreut. Es war heute vorentscheidend, diese ersten zwanzig Minuten richtig druckvoll in die Partie zu starten und auch Fehler vom Gegner auszunützen, ihnen keine Luft zum Atmen zu lassen und nie das Gefühl zu geben, dass wir heute verwundbar sind. Das ist der Mannschaft hervorragend gelungen.“



…über Tomi Horvat und die Leistung der Mannschaft: „Er hat eine fantastische Abschlussqualität. Ich würde aber das ganze Team heute in den Mittelpunkt stellen, das schon mit Reservetank fahrend einen wirklich tollen Auftritt hier gezeigt hat. Tomi war dann nochmal herausstechend.“

"Wir haben überperformt in der ersten Phase, wo wir kein Spiel verloren haben"

…über die Tabellensituation: „Ich habe die Tabelle nicht am Schirm, ich habe den nächsten Gegner am Schirm. Ich kümmere mich nicht um das, was nach dem nächsten Spiel kommt, denn dafür habe ich mein Trainerteam, das das vorbereitet. Mein Fokus gilt dem nächsten Spiel. Die Tabelle wird dann irgendwann unsere Leistung widerspiegeln.

Wir haben überperformt in der ersten Phase, wo wir kein Spiel verloren haben. Gegen die Austria war es eine unglückliche Niederlage, gegen den LASK war es eine verdiente Niederlage, weil der LASK energischer war und mehr Präsenz hatte im Spiel. Deshalb war aber in den letzten Wochen nicht alles schlecht und am Beginn alles gut.“

"Haben trotz der vielen Spiele gezeigt, dass wir noch Frische haben"

Jon Gorenc Stankovic (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Wir haben von Anfang mit Leidenschaft und Power gespielt und gezeigt, was wir können. Wir haben die letzten zwei Spiele in der Meisterschaft verloren, darum war der Sieg heute wichtig für uns. Wir haben alles gegeben und trotz der vielen Spiele gezeigt, dass wir noch Frische haben.“

„Ich verstehe die Spieler nicht, dass man hier nicht giftig genug ist“

Peter Pacult (Chefrainer SK Austria Klagenfurt):

…über das Spiel: „Der Sieg von Sturm Graz geht in Ordnung. Wir haben nicht das aufs Tableau gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Es hat sich vor dem Spiel gut angehört in der Kabine, es ist aber wenig umgesetzt geworden. Wir suchen keine Ausreden, aber wir müssen schauen, dass wir die nächsten drei Spiele noch positiv über die Bühne bringen. Wir dürfen uns nicht wegnehmen lassen, was wir seit Juni erarbeitet haben.“



…über die Leistung seiner Mannschaft: „Wir bekommen derzeit sehr leichte Tore. Ich nehme das 1:0. Ein unnötiges Foul und dann sind wir nicht bereit, auf diesen Ball zu reagieren bei der Flanke. Menzel reagiert noch sensationell, dass es kein Eigentor wird, aber ich verstehe die Spieler nicht, dass man hier nicht giftig genug ist.“

„Wir sind optimal schlecht in das Spiel gestartet“

Thorsten Mahrer (Kapitän SK Austria Klagenfurt):

…über die Niederlage: „Wir sind optimal schlecht in das Spiel gestartet. Den Standard haben wir nicht gut verteidigt, dann bist du nach zwei Minuten 1:0 hinten. Wir haben aus dem Spiel alles versucht dagegenzusetzen. Ich denke, wir haben auch wenig zugelassen, haben aber offensiv wenig Mittel gefunden, um Sturm irgendwie Probleme zu bereiten. Dann kriegen wir aus einem abgefälschten Schuss das 2:0. In der zweiten Halbzeit haben wir eine solide Leistung geboten, haben versucht, es offener zu gestalten. Das ist uns gelungen, aber zu mehr hat es leider nicht gereicht.“



…über das Fehlen von Kosmas Gkezos: „Er ist ein superwichtiger Spieler. Wir verstehen uns blind. Aber auch Nicolas (Wimmer, Anm.) kann gute Partien spielen und hat schon gute Leistungen gebracht. Ich will das nicht nur auf ihn herausreden.“



…darüber, was man aus der Partie mitnehmen kann: „Das Spiel letzte Woche ist zum Vergessen, aus dem können wir nicht viel mitnehmen. Heute haben wir phasenweise dagegengehalten, haben nicht ganz die Qualität, die Sturm hat, aber ich denke nicht, dass alles heute zum Vergessen war.“

"Wir brauchen in allen Mannschaftsteilen wieder mehr Energie"

Sinan Karweina (Offensivakteur SK Austria Klagenfurt): „Es war zu wenig, das muss man ganz klar sagen. Wir brauchen in allen Mannschaftsteilen wieder mehr Energie. Wir müssen uns vorne wieder mehr durchsetzen und hinten Zweikämpfe gewinnen.

Wir haben jetzt wieder zwei Verletzte. Ich hoffe, dass es nichts Langfristiges ist. Es wird nicht leichter, aber wir müssen einfach besser auftreten. Es ist irgendwie heute keine Energie da gewesen.“

„Sturm Graz hat eine unglaubliche Qualität"

Philipp Menzel (Torhüter SK Austria Klagenfurt):

…über die Niederlage: „Sturm Graz hat eine unglaubliche Qualität. Man hat ihnen die ersten 60, 70 Minuten nicht angemerkt, dass sie einige englische Wochen in Folge hatten. Die erste Hälfte war nicht so schlecht, wie es aussah. Wir haben uns ganz gut gefühlt. Wir haben zwei dumme Gegentore bekommen, das ist ärgerlich und darf so nicht passieren. Dann kommen wir super aus der Halbzeit, sind drauf und dran am Ausgleichstor zu schnuppern, dann kriegst du das dritte Tor und dann wird es sehr, sehr schwer.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL