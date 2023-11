Im heutigen Stadtduell der Fußball-Bundesliga hat Blau-Weiß Linz den Lauf des LASK erfolgreich unterbrochen. Der Aufsteiger triumphierte überraschend mit einem 2:0-Sieg gegen den favorisierten Gegner. Die Tore des Spiels erzielten Ronivaldo in der 29. Minute und Stefan Feiertag, der mit seinem ersten Treffer in der Bundesliga in der 82. Minute das Spiel entschied. Feiertags Tor, ein spektakulärer Distanzschuss ins rechte Kreuzeck (Marke Tor des Monats), galt als DER Höhepunkt des Spiels.

