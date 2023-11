Auch die letzte Länderspielpause (13.-21. November) des laufenden Kalenderjahres wird der aktuell ADMIRAL Bundesliga-Vorletzte WSG Tirol zu einem Testspiel im Ländle wahrnehmen. Diesmal gastiert die Silberberger-Elf beim Zweitliga-Aufsteiger Schwarz-Weiss Bregenz, der sich derzeit auf Platz 2 in der ADMIRAL 2. Liga befindet.

Nach dem erlösenden, befreienden ersehnten ersten Heimsieg der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 gegen den SCR Altach (5:1) kommt es für Kapitän Felix Bacher und die WSG Tirol am kommenden Freitag zum nächsten West-Duell gegen einen Vorarlberger Klub, im Test bei SW Bregenz.

Schwarz-Weiß Bregenz bester Aufsteiger in Liga 2

Der "Tabellenzweite von unten" in der ADMIRAL Bundesliga im Testspiel beim Tabellenzweiten von oben in der ADMIRAL 2. Liga. Ein reizvoller Probe-Galopp. Das Team vom erfahrenen Trainer Andreas Heraf aus dem Ländle bereichert Liga 2, ist mit zehn Punkten Rückstand erster Verfolger von Liga-Leader GAK 1902. Beide Spitzenteams kassierten am Wochenende in Runde 14 allerdings jeweils empfindliche Heimniederlagen.

Dennoch können die Vorarlberger um Toptorschütze Lukas Brückler mit 24 Punkten (7S, 3U, 4N) auf den bisherigen Saisonverlauf stolz sein. Nach dem Liga-Duell mit dem SCR Altach geht es für die Wattener nun gegen einen weiteren Vorarlberger Klub in schwarz-weiß.



Der Anstoß zu diesem Testspiel erfolgt am kommenden Freitag, 17. November, um 13:30 Uhr im ImmoAgentur Stadion in Bregenz.

In Liga beide Klubs in nächster Runde auf Reisen

In der ADMIRAL Bundesliga gastiert die WSG Tirol im nächsten Spiel in Runde 15 beim LASK (Samstag, 25.11., 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), während SW Bregenz im letzten Vorrundenspiel in der ADMIRAL 2. Liga am gleichen Tag zuvor in der Südstadt auf den FC Flyeralarm Admira trifft (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Westduell in der laufenden Länderspielpause: Unsere Grün-Weißen bestreiten am kommenden Freitag (13:30 Uhr) ein Testspiel gegen Schwarz-Weiss Bregenz! ⤵️



📲 https://t.co/zoMXUXTYqE#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/mJik8bgibh — WSG Tirol (@WSGTIROL) November 13, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL