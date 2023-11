Zum dritten Mal in dieser Herbst-Saison ist Länderspiel-Zeit, sind beim FC Red Bull Salzburg wieder diverse Spieler auf internationalen Wegen. Zehn Rote Bullen verlassen den "Stall", der somit für Cheftrainer Gerhard Struber bis zum nächsten ADMIRAL Bundesliga-Spiel gegen den Überraschungs-Vierten TSV Egger Glas Hartberg (Samstag, 25. November, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) überschaubar ist.

RB Salzburg-Mittelfeldspieler Luca Gourna-Douath gastiert mit Frankreich unweit von Salzburg in Ried im Innviertel und trifft am kommenden Freitag, den 17. November 2023, ab 18:30 Uhr in der Innviertel Arena auf das U21-Team von Österreich - siehe auch hier.

Alexander Schlager mit Rangnick-Team gegen Deutschland in Wien

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs: