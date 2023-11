Beim Top-Spiel der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen dem formstarken FK Austria Wien und Serienmeister FC Red Bull Salzburg (0:0) ließ sich in der turbulenten Schlussphase Austria-Abwehrspieler Marvin Martins zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah zum zweiten Mal in dieser BL-Saison die Rote Karte. Am Tag danach verkündete der Strafsenat der Bundesliga für den "Wiederholungstäter" die Sperre. Der 28-jährige Luxemburger wird für zwei Spiele gesperrt (davon eines bedingt auf 6 Monate) und fehlt den Veilchen damit definitiv - wie im Hinspiel - gegen den WAC (So., 26.11., 14:30 Uhr, auswärts).

Zweite Rote Karte in dieser Saison - erst gegen Vizemeister, diesmal gegen Titelverteidiger

Der Nationalspieler von Luxemburg (29 Einsätze, 3 Tore) sah in der 244. Pflichtpartie seiner Karriere die zweite Rote Karte, beide in der ADMIRAL Bundesliga. Die erste übrigens auch in der aktuellen BL-Saison, in Runde 1 am 30. Juli bei der 0:3-Niederlage in der Generali Arena gegen Vizemeister SK Sturm Graz, worauf Marvin Martins damals drei Spiele Sperre erhielt. Zuvor gabs für den 1,85 Meter großen Innenverteidiger schon zwei Mal die "Ampelkarte".

Novum der Szene am Sonntag gegen die Roten Bullen bzw. Vor- und Nachteil in einem: Während Marvin Martins nach VAR-Check wegen einer Tätlichkeit gegen RB Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager die Rote Karte sah und die Veilchen somit in der Nachspielzeit dezimiert waren, erhielten die Wiener Violetten zugleich auch einen Foulelfmeter zugesprochen. Den wiederum der Austria-Akteur gegen Roko Šimić rausgeholt hatte. Kuriosum!

Beim Strafstoß scheiterte der eingewechselte Stürmer Alexander Schmidt an "Elfmeter-Killer" Alexander Schlager, der "in den Kopf" seines ehemaligen Mitspielers aus gemeinsamen LASK-Zeiten "rein kam".

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Twitter