Auch wenn Austria Klagenfurt zuletzt zwei Mal in Folge in der ADMIRAL Bundesliga leer ausging, fällt die Bilanz nach 14 Runden absolut positiv aus. 21 Punkte, Rang 5 und auch im dritten Jahr in Folge nach dem Aufstieg auf "Kurs Meistergruppe" sind keine Selbstverständlichkeit und verdienen allergrößten Respekt. Zumal in den letzen Wochen beim Klub vom Wörthersee der Verletzungsteufel sein Unwesen treibt. Im Heimspiel vs. Vizemeister SK Sturm Graz schieden verletzungsbedingt vorzeitig Simon Straudi (21.) und Jonas Arweiler (60.) aus. Auf Nachfrage von Ligaportal gab es eine gute und schlechte Nachricht.

Schwere Knöchelverletzung bei Jonas Arweiler

Beide Akteure waren nach der 0:4-Niederlage im Kärntner Derby in der Vorwoche gegen die Steirer erstmals wieder in die Startelf gerückt. Doch bereits nach 21 Minuten war das Startelf-Comeback für Simon Straudi beendet, nachdem sich der 24-jährige, italienische rechte Außenspieler bei einem unglücklichen Zusammenprall verletzt hatte.

Jonas Arweiler (im Foto rechts), der in allen 14 BL-Partien mitwirkte und dabei 11 Mal begann, erwischte es nach rund einer Spielstunde. Der 26-jährige deutsche Mittelstürmer, der in dieser Saison noch auf einen BL-Torerfolg (zwei Assists) wartet, erlitt eine schwere Knöchelverletzung am linken Fuß.

Wie Klubsprecher Matthias Linnenbrügger heute auf Ligaportal-Nachfrage meinte, wird Jonas Arweiler für die restlichen drei BL-Partien des Jahres (Samstag, 25.11., auswärts beim SCR Altach; dann das Heimspiel-Doppel gegen den TSV Hartberg am Samstag, den 2. Dezember, und FK Austria Wien am Samstag, den 9. Dezember, alle 17 Uhr Ankick) ausfallen. Zum Start der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde rechnen die Kärntner Violetten wieder mit dem Mittelstürmer.

Simon Straudi wohl in Altach wieder dabei

Während Simon Straudi (oben im Foto rechts) rechtzeitig für das bevorstehende Auswärtsspiel in rund zwei Wochen in Altach wieder dabei sein dürfte.

Cheftrainer Peter Pacult bleibt die Hoffnung, dass in der länderspielbedingten Bundesliga-Pause der ein und andere weitere Spieler zurückkehren wird. Zuletzt gegen den SK Sturm standen statt der üblichen sechs ergänzenden Feldspieler nur fünf auf dem Spielberichtsbogen. Zumindest Andy Irving war nach dreiwöchiger Pause (Bänderverletzung) wieder an Bord und kam zu einem 30 Minuten-Einsatz. In der Pause wird der 23-jährige Schotte sicher weiter zur alten Fitness zurückfinden.

Schmerzlich vermisst wird weiterhin Leistungsträger Christopher Cvetko. Ebenso noch im Lazarett der Waidmannsdorfer befinden sich Torhüter Marco Knaller (Knöchel), Kosmas Gkezos (Kapsel), Iba May (Knie), Bego Kujrakovic (Knie) sowie die Stürmer Sebastian Soto (Rücken) und Nicolas Binder (Adduktoren).

