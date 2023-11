Mit viel Ruhm hat sich die seit fünf Jahren tapfer in der ADMIRAL Bundesliga bestehende WSG Tirol in dieser Saison noch nicht bekleckert, womöglich kam der 5:1-Befreiungsschlag gegen den SCR Altach vor der länderspielbedingten Pause gerade Recht und ist Balsam für die bisher geschundene Seele. Doch bei all den (10) Niederlagen zuvor, zählt einer bei den Wattenern zu den Gewinnern, schaffte den Durchbruch zum Bundesliga-Stammspieler: Der 22-jährige Cem Üstündag. Der aufstrebende, waschechte Tiroler äußerte sich im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) gegenüber Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Mit dem runden Leder "per du" und gepflegte Ballbehandlung mit dem Innenrist bei Cem Üstündag. Der zentrale Mittelfeldspieler hat den Sprung zum Bundesliga-Stammspieler geschafft, stand in dieser Saison in allen 14 BL-Partien auf dem Feld, sogar 12x in der Startelf und tauchte auch schon im Ligaportal-Team der Runde auf.

"Gehen jetzt mit viel Mut und Selbstvertrauen die kommenden Aufgaben an"

Ligaportal: Hallo Cem! Vorweg...Cem Üstündag klingt irgendwie türkisch...was verbirgt sich hinter dem Namen für eine Abstammung und Hintergrund und wie lang hast Du Vertrag bei der WSG Tirol?

Cem Üstündag: Ja, mein Name stammt aus dem türkischen. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich habe letztes Jahr bei der WSG meinen ersten Profivertrag unterschrieben und habe einen langfristigen Vertrag. Nach Rücksprache mit der sportlichen Leitung ist es bei uns so, dass wir ganz selten die vertragliche Laufzeit bekannt geben.

Ligaportal: Ok, das ist zu respektieren. Dann lass uns die bisherige Herbstsaison aus WSG Tirol-Sicht mal aufarbeiten. Auch wenn Du erst ca. eineinhalb Jahre dabei bist, nach 13 Runden zehn Niederlagen, zwei Remis und gerade mal ein Sieg. Worauf führst Du diese Unserie zurück und war das 5:1 in Runde 14 gegen den SCR Altach der ersehnte Befreiuungschlag?

Cem Üstündag: Befreiungsschlag auf jeden Fall. Wir hatten auch schon zuvor gegen Red Bull Salzburg und Austria Wien in der 2. Halbzeit sehr gute Leistungen gebracht, aber haben uns leider nicht belohnt. Es ist halt so, dass die Situationen, die in dieser Saison gegen uns sind, wir letztes Jahr noch für uns entschieden haben. Deswegen waren wir in diesem Herbst in einer schwierigen Situation. Aber ich finde, dass der Sieg gegen Altach uns sehr gut getan hat. Und dass er noch vor der Länderspielpause stattgefunden hat ist natürlich auch ein sehr positiver Punkt, weil wir jetzt mit viel Mut und Selbstvertrauen die kommenden Aufgaben angehen.

"Ein Bundesligator wäre ein Traum"

Ligaportal: Du hast mit dieser Saison den Durchbruch geschafft zum Bundesliga-Spieler, warst in allen 14 BL-Partien dabei, 12 Mal in der Startelf. Wie fällt Dein bisher persönliches Fazit aus und wo hast Du noch Steigerungspotenial?

Cem Üstündag: Persönlich läuft es sehr gut. Ich habe meine Spielminuten, was ich mir erhofft habe. Es gibt natürlich immer einiges, wo ich mich verbessern muss. Mein nächstes Ziel wäre mal ein Bundesliga-Tor zu erzielen. Das wäre natürlich ein Traum. Wobei mir ein Sieg für uns schon wichtiger ist als ein Tor von mir. Ein weiteres Ziel von mir ist, jedes Spiel 90 Minuten zu spielen. Ich bin einer, der unbedingt spielen will.

WSG-Sportdirektor Stefan Köck und Cem Üstündag im Juli 2022, als der zentrale Mittelfeldspieler mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet wurde. Inzwischen steht nicht nur die 20 auf dem Trikot, sondern auch 20 Bundesliga-Einsätze zu Buche. Der Youngster fand den Weg über seinen Jugendverein SV Schlitters (Zillertal) und FC Wacker Innsbruck bzw. AKA Tirol im Sommer 2020 (wieder diese 20...) nach Wattens.

"Gegen Austria Klagenfurt und den LASK war ich schon sehr knapp dran"

Ligaportal: Jetzt hast Du es selbst angesprochen und die nächste Frage schon vorweg genommen. Genau, Du hast bisher mit der Vorsaison 20 BL-Einsätze, doch Dein Premierentor und auch -Assist fehlen noch. Warum hat es bisher noch nicht geklappt Deiner Meinung nach?

Cem Üstündag: Gegen Austria Klagenfurt und den LASK war ich schon sehr knapp dran. Hoffentlich kommt es bald. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich mein erstes Bundesligator mache. Aber für mich zählt natürlich die Leistung mehr als ein Tor.

Ligaportal: Du bist in Schwaz geboren, waschechter Tiroler. Welche Bedeutung hat es, dass dem "Heiligen Land" zumindest ein Bundesligist erhalten bleibt und was rechnest Du Dir für die verbleibenden drei BL-Spiele bis zur Winterpause aus, wobei es zwei Mal für die WSG nach Linz geht, erst zum LASK, dann zum Jahresabschluss zu Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. Dazwischen kommt der Wattener "Angstgegner" SK Rapid?

Cem Üstündag: Ja, ich bin in Schwaz geboren, wohne auch im Zillertal und bin ein Zillertaler. Für mich liegt es natürlich am Herzen, mein Heimatland Tirol in der Bundesliga vertreten zu dürfen. Das macht mich natürlich auch stolz. Wir spielen in diesem Jahr noch gegen drei sehr gute Gegner und wollen da so viele Punkte machen wie möglich. Angstgegner würde ich Rapid nicht nennen. Ok, laut Statistik vielleicht. Doch wir haben auswärts gegen sie im Hinspiel 1:1 gespielt. Und ich denke, dass wir das wieder gut machen werden gegen sie, weil wir in die nächsten Spiele mit mehr Mut und Selbsvertrauen gehen.

Ligaportal: Danke für das Gespräch und viel Erfolg. Und wer weißt...vielleicht gilt ja punkto Deinem ersten Torerfolg in der Bundesliga demnächst...in Linz beginnt´s...

Zur Person:

Cem Üstündag, geb.: 20.01.2001. Position: Zentrales Mittelfeld. Jugendvereine: SV Schlitters, SV Wacker Innsbruck, AKA Tirol

Fotocredit: WSG Tirol