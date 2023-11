Das in der länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause geplante Testspiel zwischen dem BL-Tabellendritten LASK gegen den ADMIRAL 2. Liga-12. SV Horn wurde kurzfristig abgesagt

Ruhepause für Lenny Pintor bis zum nächsten Match am 25. November

SV Horn sagte wegen krankheitsbedingter Ausfälle ab

Das Match hätte am morgigen Mittwoch, den 15. November 2023, um 15 Uhr in Pasching ausgetragen werden sollen. Aufgrund von einigen krankheitsbedingten Ausfällen beim SV Horn fällt die Partie aus.

Für den LASK geht es in der ADMIRAL Bundesliga in der heimischen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl am Samstag, den 25. November gegen die WSG Tirol weiter (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker)

Aufgrund von einigen krankheitsbedingten Ausfällen beim SV Horn musste das für Mittwoch geplante Testspiel abgesagt werden!

Zum Artikel: https://t.co/pZY41k47WN pic.twitter.com/DbzP80nXfQ — LASK (@LASK_Official) November 14, 2023