Nach der Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale im UNIQA ÖFB Cup wurden jetzt auch die genauen Spieltermine festgelegt. Alle vier Partien im Ligaportal-Liveticker. Im Bewerb sind unter den letzten acht Klubs sechs ADMIRAL Bundesligisten und zwei ADMIRAL-2.-Ligisten.

In Linz beginnt´s...das ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar 2024: Für die FC Red Bull Salzburg-Fans geht es im Top-Duell zum LASK. Die Roten Bullen holten in den vergangenen 12 Jahren 9x den Pokal, nur der SK Sturm Graz (2018, 2023) und Sensationssieger FC Pasching (2013) durchbrachen die Phalanx der Mozartstädter.

Zwei Pokal-Partien am Freitag, den 2. Februar 2024

Eröffnet wird das Viertelfinale am Freitag, 2. Februar 2024 (18:00 Uhr) mit dem Top-Duell zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg, ehe um 20:30 Uhr Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz den FK Austria Wien empfängt.

Am Samstag, 3. Februar 2024 (19:15 Uhr) folgt die Begegnung zwischen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben GGMT Revolution und dem Cashpoint SCR Altach.



Den Abschluss macht am Sonntag, 4. Februar 2024 (18:10 Uhr) das Aufeinandertreffen des SK Rapid mit dem SKN St. Pölten.



Die Viertelfinal-Spiele im Überblick:



LASK vs. FC Red Bull Salzburg

Freitag, 2. Februar 2024, 18:00 Uhr, Raiffeisen Arena



SK Puntigamer Sturm Graz vs. FK Austria Wien

Freitag, 2. Februar 2024, 20:30 Uhr, Merkur Arena



DSV Leoben GGMT Revolution vs. Cashpoint SCR Altach

Samstag, 3. Februar 2024, 19:15 Uhr, Monte Schlacko Arena



SK Rapid vs. SKN St. Pölten

Sonntag, 4. Februar 2024, 18:10 Uhr, Allianz Stadion



Für jeden Heimverein wird im Viertelfinale eine Prämie in Höhe von € 20.000,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 34.000,-.



Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24:



Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt

