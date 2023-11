vivo Austria und Ligaportal verlosen für das kommende Bundesligaspiel von FK Austria Wien gegen den LASK (Anpfiff am 03.12. um 17:00) sensationelle 2x2 VIP-Tickets! Jetzt mitmachen und hautnah dabei sein, wenn es für die beiden Topmannschaften in der Generali-Arena ans Eingemachte geht. Und sich natürlich in den VIP-Räumlichkeiten der Generali-Arena von DO & CO verwöhnen lassen.

Seit knapp eineinhalb Jahren ziert der Smartphone-Hersteller vivo die Bande bei Spielen der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Auch diese Saison bleibt vivo mit seiner Partnerschaft am Ball – und bringt zwei Ligaportal-Leser inkl. ihrer Begleitung am 3. Dezember in die Generali-Arena.

Der Anpfiff des langjährigen Commitment von vivo zum beliebtesten Ballsport der Welt fiel im Juli 2022. Seither konnte sich der Smartphone-Hersteller bereits als stolzer Sponsor von Europa- und Weltmeisterschaften präsentieren und auch andere europäische Ligen wie die LaLiga in Spanien unterstützen. Was vivo und Fußball verbindet? Das kontinuierliche Streben nach perfekter Technik, die Liebe zu ihrem Team und das Versprechen, für ihre Fans tagtäglich Spitzenleistungen zu erbringen.

Genauso wie der Fußballsport bietet vivo seinen Fans unvergessliche Erlebnisse. Dank der unzähligen Möglichkeiten moderner Smartphonekameras lassen sich auch schnelle Pässe und dynamische Spiele foto- und videografisch optimal einfangen. Umfangreiche Profi-Video-Funktionen und eine State-of-the-Art optische Bildstabilisierung machen das Flagship-Modell X90 Pro zum idealen Match-Begleiter. Das V29 hingegen punktet mit seinem eingebauten Aura Light: Ein Ringlicht, das Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen und Dunkelheit auf ein neues Niveau hebt. Mit vivo-Geräten können Sportenthusiasten diese besonderen Sportmomente in Top-Qualität einfangen.

Auch zukünftig wird vivo nicht nur an der Entwicklung seiner Geräte, sondern auch des nationalen und internationalen Fußballsports beteiligt sein.

Zwei Fußball-Fans und Ligaportal-Leser haben jetzt die Chance auf jeweils 2 VIP-Tickets für sich und ihre Begleitung für das Match am 3. Dezember zwischen Austria Wien und LASK. Jetzt Gewinnfrage beantworten und mitmachen!

Gewinnspielfrage: Welche Smartphone-Marke seht ihr seit Juli 2022 auf den Banden bei den Matches der Österreichischen Fußball-Bundesliga?

Alle TeilnehmerInnen, die bis spätestens Montag, den 27.11. (12:00) die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Austria VIP" an senden, nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen werden am 27.11. um 13:00 schriftlich per E-Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.



