Wie der ADMIRAL Bundesliga-Vorletzte WSG Tirol vermeldet, wurde wieder ein Spieler aus dem Kader von Cheftrainer Thomas Silberberger ins Nationalteam berufen, während zwei auf Abruf bereitet stehen. Bei ersterem handelt es sich um den 20-jährigen Aleksander Buksa, der für das U20-Team von Polen, für das der Offensivakteur bereits zwei Einsätze absolvierte, nominiert. Während der wiedergenesene, 21-jährgie Luca Kronberger und das 20-jährige Sturm-Talent Justin Forst derzeit für das ÖFB-U21-Team, das am Freitag beim Kracher in Ried auf Frankreich trifft, auf Abruf bereit stehen.

Hält die Vereinsfarben der Wattener auch international hoch: Talent Aleksander Buksa

Tschechien-Testspiel mit Polen

War Aleksander Buksa zuletzt sogar noch für das polnische U21-Nationalteam aktiv, so nimmt die CFC Genua-Leihgabe in diesem Monat am Trainingscamp der U20-Auswahl unter der Leitung von Cheftrainer Milosz Stepinski teil. Zum Abschluss des fünftägigen Kurzlehrgangs treffen Buksa und seine Teamkollegen am Freitag (17:30 Uhr) in der CFIG Arena in Pardubitz (CZE) in einem Testspiel auf die Alterskollegen aus Tschechien.

Wie auch in den vorangegangenen länderspielbedingten Pausen halten sich Luca Kronberger und Justin Forst derzeit für das österreichische U21-Nationalteam auf Abruf bereit.

WSG Tirol Freitag in Bregenz

Das ÖFB-U21-Team empfängt am Freitag, den 17. November 2023, in der Innviertel Arena in Ried die favorisierten, spielstarken Franzosen mit Teamchef Thierry Henry. Am selben Tag absolviert die WSG Tirol um 13 Uhr ein Testspiel bei ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SW Bregenz, aktuell Tabellenzweiter - im ImmoAgentur Stadion in Bregenz.

Auch in der dritten Länderspielpause der Saison 2023/24 wird unser Angreifer Aleksander #Buksa das Trikot seines Heimatlandes überstreifen! 👕



