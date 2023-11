Seit Wochen ist es das allgegenwärtige Thema in der österreichischen Bundeshauptstadt und den Medien, dass die Tätigkeit von Zoran „Zoki“ Barišić als Cheftrainer des SK Rapid noch heuer ein Ablaufdatum hat. Nun ist es amtlich: Der 53-jährige Wiener wurde beim Rekordklub entlassen. Interimistisch übernimmt Stefan Kulovits.

Nur ein Heimsieg in sieben Spielen in "Hexenkessel Allianz-Stadion"

Bereits am Sonntag, den 12. November, einen Tag nach der 0:1-Niederlage beim TSV Egger Glas Hartberg, berichtete Sky Sport Austria (siehe auch Ligaportal-Beitrag), dass Zoran „Zoki“ Barišić als SCR-Cheftrainer vor der Entlassung stehe und SK Rapid II-Trainer Stefan Kulovits die Mannschaft des derzeit "nur" ADMIRAL Bundesliga-Achten interimistisch übernehmen werde. Worauf die Verantwortlichen der Hütteldorfer das Aus von Barišić noch dementierten.

Doch nur vier Siege nach 14 Runden bei sechs Remis und vier Niederlagen und aktuell kein Platz unter den Top 6 dürften auch ihnen für die Ansprüche des Rekordmeisters zu wenig sein. Dazu nur ein Heimsieg (4U, 2N), der obendrein schon über drei Monate zurückliegt (am 5. August mit 4:0 vs. SCR Altach).

Auch wenn die Grün-Weißen Ende August im Playoff der Qualifikation für die UEFA Europa Conference League nur knapp am favorisierten ACF Fiorentina scheiterten (1:0, 0:2), auswärts furiose Kantersiege bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und Schlusslicht SC Austria Lustenau (jeweils 5:0) feierten, und wieder im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale stehen, wo Kapitän Burgstaller & Co. am Sonntag, den 4. Februar 2024, im heimischen Allianz Stadion auf ADMIRAL 2. Ligist SKN St. Pölten treffen, machte sich Unmut breit.

45 Pflichtpartien mit 19 Siegen, 11 Remis und 15 Niederlagen

Am 16. Oktober 2022 hatte Zoran Barišić den glück- und erfolglosen Vorgänger Ferdinand Feldhofer abgelöst und die Mannschaft in der Saison 2022/23 letzendlich gerade noch und glücklich auf Rang 4 geführt und weiters in das Uniqa-ÖFB-Cup-Finale, wo der SK Rapid mit 0:2 gegen den SK Sturm Graz unterlag.

Der 53-jährige Wiener und Doppelstaatsbürger (Österreich/Kroatien), dessen Herz seit vielen Jahren "grün-weiß" schlägt und der bereits vom 17. April 2013 bis 6. Juni 2016 als SK Rapid-Cheftrainer fungierte, davor Coach der 2. Mannschaft (Juni 2011 bis 17. April 2013), kurz Interimstrainer der 1. Mannschaft (11. April - 30. Mai 2011), Individual-Trainer der U19 (18. Juni 2009 bis 11. April 2011) und Co-Trainer (5. September 2006 - 10. Juni 2009) unter dem letzten SK Rapid-Meister-Macher Peter Pacult war, holte wettbewerbsübergreifend in seiner Amtszeit seit vergangenen Herbst 2022 bis November 2023 in 45 Pflichtpartien 19 Siege, 11 Remis und 15 Niederlagen. Was einen Punkteschnitt von 1,51 ergibt.

Bevor der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber den Cheftrainerposten vor 13 Monaten übernahm, war Zoran Barišić als Geschäftsführer Sport (ab 20. Mai 2019) beim 32-fachen Östereichischen Meister und 14-maligen ÖFB-Cup-Sieger tätig.

Noch zwei Heimspiele und Auswärtsauftritt in Innsbruck im Kalenderjahr

In den verbleibenden drei Bundesliga-Partien im Kalenderjahr haben Keeper Hedl & Vorderleute noch zwei Heimspiele (Sonntag, 26.11., vs. Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz; Samstag, 09.12., 14:30 Uhr, vs. Serienmeister FC Red Bull Salzburg) und eine Partie in der Fremde (gegen Auswärts-"Lieblingsgegner" WSG Tirol, Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr).

