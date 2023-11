Ralph Krueger wurde am 16. November zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der FK Austria Wien AG gewählt. Der ehemalige CEO des Premier League Klubs FC Southampton erklärt seine Beweggründe und beschreibt, wie er die Austria unterstützen möchte, ihr Potenzial auszuschöpfen.

Ralph Krueger ist seit 35 Jahren in unterschiedlichen Führungsrollen tätig, unter anderem war er als höchst erfolgreicher Eishockey-Coach und als CEO des FC Southampton in der englischen Premier League aktiv.

Die Austria hat er nun aus mehreren Gründen als richtige Aufgabe für sich identifiziert: „Ich war auf der Suche nach einer Aufgabe im Sport, bei der ich meine gesamte Erfahrung einbringen kann. Die Austria ist ein Verein mit einer großartigen Geschichte und großem Potenzial. Das Allerwichtigste für meine Entscheidungen sind aber immer die Menschen und da sehe ich bei der Austria enormes Potenzial auf allen Ebenen“, sagt Ralph Krueger.

Vor rund eineinhalb Jahren informierten Vorstand Jürgen Werner und Hanno Egger (Mitglied des Aufsichtsrats) Ralph Krueger erstmals über ihr gemeinsames Projekt bei der Austria. Seit Jänner ist Krueger nun in beratender Rolle tätig, mehrmals arbeitete er bereits mit den Spielern der Kampfmannschaft im mentalen Bereichen bzw. beim Teambuilding.

„Wir haben ein starkes Vorstands-Team“

Im Team mit Vereins-Präsident Kurt Gollowitzer und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil, die er in den letzten Monaten persönlich kennen und schätzen lernen durfte, möchte Ralph Krueger die beiden Vorstände Harald Zagiczek und Jürgen Werner bestmöglich unterstützen:

„Wir haben mit Harald und Jürgen ein richtig starkes und professionelles Vorstands-Team, sie sind ausgewiesene Spezialisten in ihren Bereichen – mit den beiden werde ich regelmäßig in Kontakt sein und sie unterstützen, wenn ich gebraucht werde. Ich fühle mich geehrt, dass man mich gefragt hat, ob ich diese Position übernehmen könnte und, dass ich dann auch vom Aufsichtsrat gewählt wurde. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Verein zu unterstützen, sein Potenzial finanziell und sportlich auszuschöpfen“, erklärt Krueger.

„Selten eine charakterlich so starke Gruppe erlebt“

Auch für die Kampfmannschaft wird Ralph Krueger wie bisher zur Verfügung stehen: „Wir haben mit Michi Wimmer einen sehr engagierten und motivierten Coach – wann immer er das Gefühl hat, dass ich unterstützen kann, werde ich da sein“, betont Ralph Krueger, der die aktuelle Austria-Mannschaft bisher sehr positiv erlebte:

„Man sieht, dass Jürgen bei der Auswahl der Spieler viel Wert auf den Charakter gelegt hat. Ich habe selten eine charakterlich so starke Gruppe erlebt, die eine so hohe emotionale Intelligenz mitbringt und starke Führungspersonen hat. Am deutlichsten ist der Charakter immer in einer schwierigen Zeit erkennbar – ich habe die Mannschaft auch vor dem Derby, in einer sehr schwierigen Phase, als sehr ehrliche und offene Gruppe wahrgenommen.“

Ein entscheidender Faktor in der positiven Entwicklung des Vereins sind für Ralph Krueger auch die Fans: „Mein erstes Spiel im Stadion war das Derby – da habe ich die unglaubliche Leidenschaft unserer Fans gespürt. Das hat mir die Entscheidung für die Austria noch leichter gemacht. Wir wollen unsere Fanbase auch in Zukunft so gut wie möglich unterstützen, weiter zu wachsen.“

Foto: FK Austria Wien