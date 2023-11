Auf der Zielgeraden der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga steht im Dezember final noch ein Heimspiel-Doppel für die Kärntner Violetten am Programm, in dem sich die Austria Klagenfurt eine gute Ausgangsposition für den zweiten Teil der Serie 2023/24 erarbeiten will. Mit dem TSV Egger Glas Hartberg (Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) und FK Austria Wien (Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) kommen zwei Rivalen im Kampf um den Einzug ins obere Playoff nach Waidmannsdorf. Tickets gibt’s zum Aktionspreis.

Wer sich den „Viola Doppelpack“ und damit den Eintritt zu beiden Partien im Wörthersee-Stadion sichert, zahlt auf der West- und Osttribüne nur 49 Euro (Normalpreis) statt 67 Euro oder 38 Euro (ermäßigt) statt 51 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren sind für 13 Euro statt 18 Euro in der EM-Arena dabei. → hier Tickets kaufen

Der „Viola Doppelpack“ wird auch für Plätze auf der Südtribüne angeboten. Hier kosten die Tickets 32 Euro (Normalpreis) statt 45 Euro oder 24 Euro (ermäßigt) statt 32 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren kosten die Karten für beide Spiele zehn Euro statt 16 Euro.

„Mit Hartberg und der Wiener Austria treffen wir auf zwei harte Brocken, die unserer Mannschaft zum Jahresausklang noch einmal alles abverlangen werden. Natürlich wollen wir den Heimvorteil nutzen und mit unseren Fans im Rücken alles versuchen, um Siege einzufahren. Wir hoffen hier auf die Unterstützung möglichst vieler Anhängerinnen und Anhänger im Stadion“, blickt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel voraus.

Bevor das finale Heimspiel-Doppel des Kalenderjahres in den Fokus von Chefcoach Peter Pacult und seinen Profis rückt, steht für die Kärntner Violetten nach der länderspielbedingten Liga-Pause allerdings zunächst das Gastspiel in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim SCR Altach (Sonntag, 26. November, 14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im Ländle auf dem Plan.

Zum Auftakt der Vorbereitung auf das Gastspiel in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag beim SCR Altach gab es positive Nachrichten für die Austria Klagenfurt: Simon #Straudi und Nicolas #Binder standen am Dienstag wieder mit dem Team auf dem Trainingsplatz.#SKA pic.twitter.com/bWTK2Av7ww — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) November 21, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL