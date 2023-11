In den vergangenen beiden Runden wurde die ansonsten überaus erfolgreiche ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 von Austria Klagenfurt durch zwei Niederlagen in Folge getrübt, kam für die vom Verletzungspech geplagten Kärntner die länderspielbedingte Liga-Pause gerade zum richtigen Zeitpunkt. Cheftrainer Peter Pacult gab seinem Team die Möglichkeit, die Akkus wieder aufzuladen, um im Gastspiel beim SCR Altach in Runde 15 (Sonntag, 14.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) wieder anzugreifen. Auch Linksverteidiger Till Schumacher, der alle BL-Partien über die ganze Distanz abspulte, zeigt sich voller Tatendrang.

Dauerbrenner und Aktivposten im Pacult-Team: Till Schumacher. Der 25-jährige deutsche Linksverteidiger (geb.: 10.12.1997 in Essen), wirkte in allen bisherigen 14 BL-Spielen dieser Saison von der ersten bis zur letzten Minute mit und war auch in den drei Uniqa-ÖFB-Cup-Partien dabei. Im August 2021 kam der ehemalige DFB-U20-Nationalspieler, der bei Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund ausgebildet wurde, zu Austria Klagenfurt. "Schumi" hat dort noch Vertrag bis Juni 2024.

„...das war sehr wichtig, sowohl mental als auch körperlich"

„Wir haben die Pause genutzt, um zu regenerieren, durchzuatmen und auch den Kopf freizubekommen. Ich denke, das war sehr wichtig, sowohl mental als auch körperlich. Jetzt geht es darum, die Spannung wieder aufzubauen und den Fokus zu 100 Prozent auf das Match in Altach zu legen, um dort mit voller Kraft anzutreten. Das wird erneut ein ganz schweres Spiel, in dem es auf jeden Einzelnen ankommen wird“, sagte Till Schumacher.

Nach dem grandiosen Auftakt in die laufende Serie und Lobeshymnen von allen Seiten geriet der Austria-Motor zuletzt ins Stottern. Sky-Experte Alfred Tatar hatte die Waidmannsdorfer gerade wortgewaltig in den Stand eines Titelanwärters gehoben, da setzte es klare Niederlagen im Kärntner Derby beim Wolfsberger AC (0:4) und gegen Sturm Graz (0:3).

„Die beiden Spiele zuletzt haben gezeigt, dass wir noch nicht da stehen, wo uns von außen einige sehen"

„Die beiden Spiele zuletzt haben gezeigt, dass wir noch nicht da stehen, wo uns von außen einige sehen. Das ehrt uns und ist sicher als Anerkennung zu werten. Aber wir haben noch viel Arbeit und einen langen Weg vor uns, um unser Ziel, den Klassenerhalt, so schnell wie möglich zu erreichen“, stellte Schumacher klar.

Die Klagenfurter sind nach 14 Runden auf Kurs, belegen mit fünf Siegen, sechs Remis und drei Niederlagen Platz 5. Allerdings sind die Klubs im Klassement dicht gedrängt, der Vorsprung auf Austria Wien, den Siebten in der Tabelle, beträgt nur zwei Punkte. Der nächste Gegner SCR Altach hat als Zehnter jedoch erst 13 Zähler am Konto. Dann folgen im eigenen Stadion zum Jahres-Abschluss im Heimspiel-Doppel die Duelle mit Austria Wien und dem TSV Hartberg (25) - siehe auch HIER!

„Haben uns bisher sehr gut präsentiert und in tolle Ausgangslage gebracht, aber noch nichts erreicht"

„Wir gehen in jedes Match, um zu punkten. Das gilt natürlich auch für die drei verbleibenden Spiele bis zur Winterpause. Wir haben uns bisher sehr gut präsentiert und in eine tolle Ausgangslage gebracht, aber trotzdem noch nichts erreicht. Wir müssen das auch über die Linie bringen, dafür brauchen wir Punkte und die wollen wir einfahren. Es sind alles Duelle mit direkten Konkurrenten. Da heißt es, nicht zu verlieren“, blickt Schumacher voraus.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu-Sportfotos