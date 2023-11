Nach der letzten länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause des Jahres stehen für den LASK bis Weihnachten noch fünf Pflichtpartien auf dem Programm. Zunächst in der 15. BL-Runde am Samstag, den 25. November, in der Raiffeisen Arena gegen die WSG Tirol (17 Uhr Ligaportal-Liveticker). Es ist in der Bundesliga die letzte Heimpartie des Jahres für die Linzer, ehe das Sageder-Team im Dezember noch das "Austria-Auswärts-Doppel" in Wien-Favoriten und Lustenau gibt. Zugleich ist das Duell mit den Wattenern auch die Generalprobe für das Europa League-Match beim FC Liverpool (Donnerstag, 30.11., Ligaportal-Liveticker).

Stach im Hinspiel in Innsbruck am 19. August als Joker und rettete dem LASK damals gegen die WSG Tirol mit dem 1:1-Ausgleichstreffer ein Remis: Elias Havel, der nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Treffer den 0:1-Rückstand von Nik Prelec egalisierte und sein BL-Premierentor erzielte.

LASK seit sieben BL-Heimspielen unbesiegt und dabei fünf Mal ohne Gegentor

Neben den Liga-Auftritten gegen die Wattener sowie bei Austria Wien und Austria Lustenau warten in diesem Kalenderjahr noch die Europacup-Partien in Liverpool an der legendären Anfield Road und daheim gegen den FC Toulouse auf die Athletiker. Gegen die Wattener wollen die Schwarz-Weißen nach der 0:2-Derby-Niederlage gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und an die starken Leistungen der Wochen davor anschließen.

Speziell in der heimischen Raiffeisen Arena wusste der LASK bislang zu überzeugen und blieb in allen sieben Bundesliga-Partien vor eigenem Publikum ungeschlagen, fünf Mal hielt Neo-Teamkeeper Tobias Lawal die Null. Dabei sprangen fünf Siege und zwei Remis heraus. Diese Serie wollen die Eurofighter, bei denen bis auf die Langzeitverletzten Wiesinger und Taoui alle Mann an Bord sind, nun auch im letzten Liga-Heimspiel 2023 gegen die WSG prolongieren.

Die Tiroler, für die es der erste Auftritt in der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl ist, liegen derzeit mit acht Punkten auf Rang 11 und feierten zuletzt beim 5:1 im Heimspiel gegen den SCR Altach den zweiten Saisonsieg nach dem 3:2 in Lustenau Mitte September.

"Wir sehen uns gut gerüstet für den letzten Block in diesem Jahr"

Cheftrainer Thomas Sageder: „Wir konnten die Länderspielpause erneut gut nutzen, um an einigen wichtigen Dingen zu arbeiten und unser Spiel weiter zu verbessern. Wir sehen uns gut gerüstet für den letzten Block in diesem Jahr. Dennoch wissen wir, dass mit Tirol eine unangenehme Aufgabe wartet und wir alles investieren müssen, um drei Punkte einzufahren.“

Jubelt Nik Prelec wieder wie beim letzten Auswärtsspiel der WSG Tirol beim LASK, als dem 22-jährigen, slowenischen Stürmer ein Triplepack gelang?

Robert Žulj vor 50. Pflichtpartie im LASK-Dress

Der LASK blieb in den jüngsten beiden Duellen mit den West-Österreichern ungeschlagen (1:1 und 3:2-Sieg in Innsbruck), kassierte im letzten Heimspiel in der Vorsaison allerdings am 17. September 2022 in Pasching eine 1:4-Pleite, wobei Nik Prelec für die Wattener dreifach scorte. Die Linzer haben somit noch eine Rechnung offen von vor 14 Monaten gegen die Silberberger-Truppe.

Im Hinspiel der aktuellen Spielzeit am 19. August am Tivoli holten die Athletiker dank des Ausgleichstreffers von Elias Havel ein 1:1-Unentschieden. Zuhause gab es in den vergangenen fünf Begegnungen drei LASK-Siege bei einer Punkteteilung sowie einem Tiroler Erfolg. Seit der Rückkehr der WSG in den Profifußball 2016 spricht die Bilanz mit 17 Siegen, elf Remis und zehn Niederlagen ebenfalls für die Oberösterreicher.

Auf Seiten der Schwarz-Weißen steht Kapitän Robert Zulj nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung und könnte sein 50. Pflichtspiel im Trikot der Linzer absolvieren.

Jakob Wanker erhält seinen ersten Jungprofivertrag ⚽️

Alle Infos: https://t.co/A5r8YBR9td pic.twitter.com/6aupLR0ROO — LASK (@LASK_Official) November 18, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL