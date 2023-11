Der Tiroler ADMIRAL-Bundesligist WSG Tirol startet seinen Jahresendspurt mit einem Gastspiel beim Drittplatzierten LASK (Samstag, 25. November 2023, ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Siehe auch Vorschau der Linzer und Expertentipp von Gerald Baumgartner.

Daumen eher hoch für Bror Blume. Der 31-jährige Däne steht nach langer Verletzungspause vor seinem möglichen Comeback bei der Premiere der Wattener in der neuen, schmucken Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

"Ich habe lange auf diesen Tag hingearbeitet"

Das Kalenderjahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Auf die WSG Tirol wartet nach der länderspielbedingten Bundesliga-Pause ein intensives Restprogramm mit drei Punktspielen. Den Anfang macht das wichtige Auswärtsduell beim Linzer Athletik-Sport-Klub.

Dabei kommt es für Grün-Weiß auch gleich zu einer Premiere: Zum ersten Mal seit der Eröffnung des neuen Linzer Fußballtempels gastieren Kapitän Felix Bacher & Co. am Linzer Froschberg auf der Gugl. In den Mannschaftsbus gen oberösterreichische Landeshauptstadt wird diesmal auch wieder Bror Blume steigen, der nach einem langwierigen Knochenödem in das Aufgebot von Cheftrainer Thomas Silberberger zurückkehrt und nach 177 Tagen Verletzungspause sein Comeback in der ADMIRAL Bundesliga feiern könnte.

Bereits in der vergangenen Woche stand der gebürtige Kopenhagener im Testgalopp im Ländle wieder am Platz und bewies mit starken 45 Minuten, warum sein Arbeitspapier im abgelaufenen Sommer um zwei weitere Jahre verlängert wurde. "Ich habe lange auf diesen Tag hingearbeitet. Die letzten Monate waren hart für mich, deswegen bin ich überglücklich, wieder am Feld zu stehen", so der dänische Mittelfeldspieler nach dem Testspiel-Sieg gegen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz.

Mit gutem Gefühl nach Linz

Die letzten Auftritte der Silberberger-Elf machen Lust auf mehr. Vor allem der eindrucksvolle Befreiungsschlag mit dem 5:1-Heimsieg über den SCR Altach vor rund zwei Wochen war Balsam für die grün-weiße Seele. Aber auch in der länderspielbedingten Pause zeigte der Tiroler Bundesligist mit einem 6:0-Testspielsieg gegen Zweitligist Bregenz, dass die Formkurve eindeutig nach oben zeigt.

Diesen positiven 'Flow' gilt es nun gegen den heimstarken LASK mitzunehmen. Die Linzer, die zuletzt eine schmerzhafte 0:2-Niederlage im Derby gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz hinnehmen mussten, reihen sich nach 14 gespielten Runden in der ADMIRAL Bundesliga punktgleich (25 Punkte) mit dem Vierten TSV Hartberg auf Rang 3 ein und sind in dieser BL-Saison zuhause noch unbesiegt (5S, 2U; 11:2 Tore; Zuschauer-Schnitt: 13.539).

