Am gestrigen Mittwoch, den 22. November 2023, fand die ordentliche Hauptversammlung des FC Blau-Weiß Linz im Gemeinderatssaal Altes Rathaus statt. Im Zuge dessen waren 107 Mitglieder, davon 65 stimmberechtigte, anwesend. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Berichte der Vereinsverantwortlichen, die Neuwahl des Vereinsvorstandes und ein Antrag zur Neugestaltung der Mitgliederstruktur des ADMIRAL Bundesliga-Aufsteigers, derzeit auf Rang 9 und am kommenden Sonntag im Top-Spiel zu Gast beim SK Rapid (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker).

Gerald Wirtl, Thomas Bravo, Mag. Eveline Pupeter und Dr. Johann Kalliauer neu im Vorstand

Die Neuwahl des Vorstandes erfolgte einstimmig. Neben dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Sargon Mikhaeel (CEO ARTGROUP KG) wurden Gerald Wirtl (CEO AEP – Alternative Energy Products GmbH), Thomas Bravo, (Prokurist / Leiter Finanz- und Rechnungswesen bei I. K. Hofmann GmbH. I.K. Hofmann GmbH), Mag. Eveline Pupeter (CEO und Eigentümerin von Emporia Telecom) und Dr. Johann Kalliauer (Vorsitzender der BBRZ GRUPPE, ehemaliger Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte OÖ) gewählt.

Der Vereinsvorstand fungiert seit der Ausgliederung des Profibetriebs in die Blau-Weiß Linz Sport GmbH ähnlich einem Aufsichtsrat und als Eigentümervertreter in der Kapitalgesellschaft, in welcher das operative Tagesgeschäft unter der Leitung der Geschäftsführung, des Sportdirektors und dem MitarbeiterInnenteam abgewickelt wird.

Im Zuge der Hauptversammlung berichteten Vorstandsvorsitzende Sargon Mikhaeel, Geschäftsführer Christoph Peschek, Sportdirektor Christoph Schößwendter und Finanzreferent Thomas Bravo über das abgelaufene Geschäftsjahr, informierten über den Status Quo und gaben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Von allen wurden vor allem die Weiterentwicklung, die weitere Professionalisierung und positive Zukunft des Klubs hervorgehoben. So berichtete Geschäftsführer Peschek über die deutliche Steigerung im Zuge der Wachstumsstrategie im Bereich der ZuseherInnen von durchschnittlich 1.027 auf derzeit 4.859, bei den JahreskartenbesitzerInnen von 446 auf 2.705 und bei den Business Partnern von 34 auf 111.

Steigerung bei Vereinsmitgliedern

Auch bei den Vereinsmitgliedern freut sich der Klub über eine Steigerung von 279 auf 351. Neu beschlossen wurde mittels Antrags durch den Vorstand die Mitgliedskategorien. Die bisherigen Classic-, Premium-, Forever-Mitgliedschaften werden ab Dezember neu definiert. Neben den Erwachsenen-Mitgliedschaften wird es zukünftig auch Jugend- und Kindermitgliedschaften (ohne Stimmrecht) geben. Die Forever-Mitgliedschaften auf Lebenszeit sowie die Ehrenmitgliedschaften/Legenden bleiben bestehen. Neben dem Ticket-Vorverkaufsrecht für die Heimspiele gibt es auch Ermäßigungen auf die Saisonkarte und im Machsport-Fanshop. Damit sollen auch bewusst jüngere Zielgruppen angesprochen werden. Somit strebt der Klub auch eine weitere Steigerung der Mitglieder an, um damit die Weiterentwicklung insbesondere im Nachwuchsbereich zu unterstützen.

Auf Minus soll schwarze Null folgen

Neben den Berichten wurde auch der Jahresabschluss aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 dargelegt, welcher ein negatives Ergebnis von 612.000 Euro bei einem Umsatz von 3.66 Millionen Euro darstellt. Dieses negative Ergebnis ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Aufstieg in die Bundesliga intensiv verfolgt und Investitionen in den sportlichen Erfolg vorgenommen und die verpflichtende Meister- bzw. Aufstiegsprämie ausbezahlt wurden.

Der Klub blickt positiv in die Zukunft, da in allen Bereichen ein deutliches Wachstum erkennbar ist und dementsprechend bereits bisher einen Aufschwung an Erlösen erzielen konnte. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 wird aus heutiger Sicht von einer deutlichen Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/23 sowie einer schwarzen Null als wirtschaftliches Jahresergebnis ausgegangen.

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz