Der Tabellen-7. FK Austria Wien gastiert am Sonntag, den 26. November 2023, beim um einen Zähler besser postierten Sechsten und somit Tabellennachbarn Wolfsberger AC (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Die Kärntner sind ein direkter Konkurrent um einen Platz in der Meistergruppe. Als „nicht vorentscheidend, aber sehr wichtig“ stuft FAK-Cheftrainer Michael Wimmer das direkte Duell mit dem WAC in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein.

Für Dominik Fitz (l.) und Austria Wien sowie Simon Piesinger und den WAC geht es am Sonntag um "Big Points" im Rennen um das Meistergruppen-Ticket.

„Das Komische ist, dass trotz dieser Serien nicht viel passiert ist, weil wir zu Saisonbeginn nicht gut gepunktet haben"

Es geht in die finale Phase vor der Winterpause, nach der letzten Länderspielpause des Jahres 2023 stehen nun noch drei Bundesliga-Runden auf dem Programm. Die Veilchen spielen zweimal in Kärnten gegen direkte Konkurrenten um einen Platz in den Top sechs, sowie einmal zu Hause gegen den Tabellendritten: nach dem Auswärtsspiel gegen den WAC (Sonntag, 14:30 Uhr) folgen das Heimspiel gegen den LASK (Sonntag, 3.12., 17:00 Uhr), sowie das Gastspiel in Klagenfurt (Samstag, 9.12., 17:00 Uhr).

Die Austria ist nunmehr bewerbsübergreifend seit acht Spielen ungeschlagen und 795 Minuten ohne Gegentor. Zuletzt lieferte man beim 0:0 z‘ Haus gegen Salzburg eine starke Leistung ab, fünf der letzten sechs Spiele konnten die Veilchen gewinnen, in der Tabelle liegt man nun einen Punkt hinter dem sechstplatzierten WAC:

„Das Komische ist ja, dass trotz dieser Serien nicht viel passiert ist, weil wir zu Saisonbeginn nicht gut gepunktet haben. Wir sind mit 19 Punkten auf Platz sieben, haben also 0,0 Zentimeter Spielraum, um uns auf einer Serie auszuruhen – die Serie ist eigentlich ganz egal, wir müssen weiter gewinnen, weil wir das Ziel haben, in die Top sechs zu kommen“, sagt Trainer Michael Wimmer.

Wiedersehen für WAC-Cheftrainer Manfred Schmid mit seinem Ex- und "Herzens"-Klub Austria Wien. Im Bild der 52-jährige Wiener mit FAK-Präsident Kurt Gollowitzer, der vor zwei Tagen 52 Jahre jung wurde. Im Hinspiel am 20. August gab es vor 10.374 Zuschauern in Wien-Favoriten eine Nullnummer. Das "hinten die Null steht" ist mittlerweile eh ein Qualitäts-Merkmal der Wiener Violetten.

Wimmer: „Es gibt nur Vollgas"

Auch der WAC feierte zuletzt Erfolgserlebnisse in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid gewann auswärts gegen Austria Lustenau (3:2) und daheim gegen Austria Klagenfurt (4:0).

„Sie sind einen Punkt vor uns auf dem sechsten Platz, daher wissen wir um die Schwierigkeit der Aufgabe am Sonntag. Wir müssen an unsere Leistungen vor der Länderspielpause anknüpfen, wollen vorne unsere Torchancen nützen und defensiv wieder stabil stehen – der WAC hat mit 22 erzielten Treffern schon oft seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt“, erklärt Michael Wimmer, der für die letzten drei Partien eine klare Devise hat:

„Unser Ziel bis zur Winterpause ist, nach dem Spiel in Klagenfurt eine sehr gute Ausgangsposition für die letzten fünf Spiele im Frühjahr zu haben, um die Top sechs am Ende des Tages zu erreichen, daher werden wir keinen Gang zurückschalten – es gibt nur Vollgas.“

Personal-News

Marvin Martins fehlt nach seiner roten Karte gegen FC Red Bull Salzburg gesperrt. Tin Plavotić ist weiterhin im Aufbau und wird bis zur Winterpause kein Thema mehr sein. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž alle Spieler fit.

Siehe auch:

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Rd. 15: Top-Trio wird sich keine Blöße am "Tag der Heimteams" geben

Großzügige Geste von Präsident Riegler an WAC-Fans für Auswärtsspiel beim FC Red Bull Salzburg

Länderspiele erfolgreich absolviert ✌️

🔜 Fokus auf die letzten Spiele 💜#faklive pic.twitter.com/mLfKqyickK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 22, 2023

Fotocredit: Josef Parak