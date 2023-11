Es geht in den Jahresendspurt! Drei Spiele bis zur Winterpause in denen der TSV Egger Glas Hartberg noch einmal alles rausholen will, was in der Mannschaft steckt. In der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga trifft der Überraschungs-Tabellenvierte am morgigen Samstag auswärts auf Tabellenführer FC Red Bull Salzburg (Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Schiedsrichter ist der Oberösterreicher Achim Untergasser. Siehe auch EXPERTENTIPP und Vorschau der Roten Bullen.

Rechnet sich auch beim Serienmeister FC Red Bull Salzburg was aus: TSV-Cheftrainer Markus Schopp. Der 49-jährige Grazer beendete ja seine aktive Karriere als Spieler bei den Roten Bullen (2005-2007) und war dabei auch an New York Red Bulls ausgeliehen (2006/07). Die Hartberger starten morgen den dritten Anlauf in dieser Saison, um nach den beiden Heimspielen in Liga & ÖFB-Cup gegen den Spitzenreiter nun vielleicht auswärts was Zählbares zu holen.

„ ... dann kann es wunderschöner Tag für TSV Hartberg werden"

Dieses Spiel darf nicht zuletzt mit Blick auf die Tabelle als Spitzenspiel der Runde 15 tituliert werden, empfängt doch der Tabellenerste den -vierten. Die starken Leistungen der Ost-Steirer der letzten Monate in ihrem "Goldenen Herbst" sind kein Zufall, sondern Bestätigung harter Arbeit von Mannschaft & Trainerteam. Auch aus der Mozartstadt möchten die selbstbewussten Hartberger morgen was mitnehmen, wofür es zweifelsohne gilt, die Leistungsgrenze zu erreichen.

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: „Wir spielen gegen den Tabellenführer, gegen eine Mannschaft, die wir heuer zuhause schon zweimal bespielen durften. Im Cup haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, in der Meisterschaft über weite Strecken. Aber wir haben verloren und sind aus dem Cup ausgeschieden. Wir haben uns in den bisherigen Spielen gegen Salzburg für den Aufwand noch nicht belohnt.

Das zeigt aber auch was vor uns liegt, eine Mannschaft die uns alles abverlangen kann und wir eine gute Leistung bringen können und am Ende vielleicht wieder ohne irgendwas dastehen. Das will und hoffe ich nicht. Ich denke, dass wir richtig gut vorbereitet sind und meine Mannschaft nicht nach Salzburg fährt um den Moment zu genießen, sondern um ein gutes Spiel zu machen. Wenn es uns gelingt, 90 Minuten lang das auf den Platz zu bringen, was uns in den ersten beiden Partien größtenteils schon gelungen ist, dann kann es auch ein wunderschöner Tag für den TSV Hartberg werden."

Besonderes Spiel für Mamadou Sangaré, der mit dieser Saison zum wiederholten Mal vom FC Red Bull Salzburg an den TSV Hartberg ausgeliehen wurde.

"Wir wissen, dass Salzburg ein starkes Team ist, aber auch wir sind ein starkes Team"

Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré: "Wir freuen uns sehr auf das Spiel! Wir wissen, dass Salzburg ein starkes Team ist, aber auch wir sind ein starkes Team. Wir haben uns gut auf dieses Spiel vorbereitet und hoffen, die drei Punkte wieder nach Hartberg zu bringen."

Auszug Daten & Fakten

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (12 Siege, 1 Unentschieden).

Der FC Red Bull Salzburg gab 21 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Der TSV Egger Glas Hartberg holte aus den ersten 14 Bundesliga-Spielen 25 Punkte – erstmals so viele (zuvor nie mehr als 21).

Dabei verloren die Steirer nur drei ihrer 14 Meisterschaftsbegegnungen – erstmals so wenige.