Auch nach dem 14. Duell in der ADMIRAL Bundesliga wartet der TSV Hartberg gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg auf einen Dreier, kassierte in der 15. Runde dabei die 13. Niederlage (ein Remis) gegen die Mozartstädter, doch war selten zuvor so nah am großen Coup dran. Wie in den beiden Vorjahren beim 1:0 und 2:1 hatten die Roten Bullen auch diesmal beim 3:2 knapp die Nase vorn gegen heroisch fightende Ost-Steirer, die früh in Führung gingen, ehe die Salzburger auf 2:1 stellten. Doch der TSV glich zum 2:2 aus, ehe Nene der "Luckypunch" gelang. Nachfolgend STATEMENTS nach diesem wahren Top-Spiel Erster vs. Vierter!

Selten waren Ibane Bowat (r.), der mit seinem ersten BL-Saisontor die frühe 1:0-Gästeführung erzielte, und die Hartberger so nah dran, um den Roten Bullen (mit Karim Konaté) ein Haxerl zu stellen. Doch es ist wie ein Fluch für die Blau-Weißen...am Ende siegten wieder die Salzburger.



„Es tut uns allen gut, weil wir wissen, wie wir aus dem letzten Loch pfeifen“

Gerhard Struber (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über den Sieg: „Es macht uns happy, dass wir diese drei Punkte eingefahren haben. Wir haben gewusst, dass es für uns ein schweres Spiel wird, weil Hartberg im Moment einen Flow hat. Wir haben nicht immer den Zugriff gehabt, wie wir es uns vorgestellt haben. Am Ende haben uns heute Standardsituationen beschäftigt, da müssen wir zulegen und stabil werden. Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten viele gute Momente, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Wir haben das Momentum immer wieder nicht ganz kontrollieren können, weil wir die Chancen nicht genützt haben. Im Moment ist es aufgrund unserer Situation nicht so einfach, die Spiele so zu dominieren, wie wir uns das vorstellen. Trotzdem fahren wir einen Dreier ein und es tut uns allen gut, weil wir wissen, wie wir aus dem letzten Loch pfeifen.“

„Ich habe die letzten 14 Tage in der Länderspielpause fünf Spieler zur Verfügung gehabt"

…über die aktuelle Trainingssituation: „Ich habe die letzten 14 Tage in der Länderspielpause fünf Spieler zur Verfügung gehabt. Aufgrund unserer Situation ist es nicht so einfach, mit dieser Personalsituation zu trainieren.“



…über einen möglichen Einsatz von Andreas Ulmer in der kommenden Champions League Partie: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir glauben daran, dass es sich bei Andi ausgehen wird. Wir arbeiten engmaschig und mit viel Power daran. Wenn es sich nicht ausgeht, wird uns auch etwas einfallen.“

"Wir haben eine unglaubliche Umschaltdynamik"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg): "Es war ein Spiel, was du nicht im Kopf wegschmeißen darfst. Wo du geduldig sein musst. Wo du auf deine Momente warten musst. Wir haben eine unglaubliche Umschaltdynamik. Von dem her sind wir happy, dass wir uns mit einem 3:2 belohnt haben."

Traf die Hartberger in der Schlußphase mit seinem 3:2-Siegtreffer mitten ins Herz: Matchwinner Nene Dorgeles.

„Wir entwickeln uns grandios“

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…über die Niederlage: „Es war wieder ein gutes Spiel von uns und wir gehen wieder als Verlierer gegen Salzburg vom Platz. Wir haben das Spiel für einige Sequenzen aus der Kontrolle gegeben, das war kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit.

Uns fehlt der letzte Schritt, um gegen einen solchen Gegner mit noch mehr Klarheit das Spiel so zu gestalten, dass der Gegner nicht mehr zurückkommen kann. Schlüsselmomente waren in der ersten Halbzeit die Verletzung von Donis und es muss das 2:0 geben."

„Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft"

…über die Gründe der Niederlage: „Wir haben es heute vergeigt, weil wir es mit unserem guten Ballbesitz nicht geschafft haben, noch konkreter zu werden. Wir haben starke Phasen gehabt, wo wir den Gegner erdrücken und mit mehr Toren bestrafen müssen. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und haben es verabsäumt, diese Momente in Tore umzumünzen und dann gemerkt, was es heißt, gegen einen solchen Gegner mit dieser Qualität zu spielen.“



…über die Entwicklung des TSV Hartberg: „Wir entwickeln uns grandios. Wir haben dieses Spiel herbeigesehnt, weil wir genau gegen solche Mannschaften zeigen wollen, was wir können. Die Jungs brennen darauf.“

Jürgen Heil (Kapitän TSV Hartberg): "Es ist einfach sehr, sehr bitter, weil wir über 90 Minuten sicher nicht die schlechtere Mannschaft waren. Du haust alles raus, spielst richtig gut und stehst am Ende des Tages mit leeren Händen da. Das tut verdammt weh, weil das einfach nicht gerecht ist.

„Salzburg ist eine Mannschaft, die eine unglaubliche Siegermentalität hat"

Raphael Sallinger (Torhüter TSV Hartberg): „Ja, wie so oft haben wir gegen die Salzburger ein braves Spiel gemacht. Das ist aber leider zu wenig. Salzburg ist eine Mannschaft, die eine unglaubliche Siegermentalität hat und die es schafft diese 50:50-Spiele für sich zu entscheiden. Sie waren in den entscheidenden Momenten einfach effektiver als wir."

„Die Hartberger hatten sich heute einen Punkt verdient“

Marc Janko (Sky Experte): „Ich habe heute sehr gut spielende Hartberger gesehen, die Salzburg über weite Strecken vor Probleme gestellt haben. Am Ende des Tages hat sich die Qualität von Salzburg wieder durchgesetzt. Ich bin aber der Meinung, die Hartberger hatten sich heute einen Punkt verdient.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice