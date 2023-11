Während der Tabellendritte LASK auch in der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga bzw. beim achten Auftritt in der Linzer Raiffeisen Arena mit dem 1:0-Heimsieg über den tapferen Tabellenvorletzten WSG Tirol seinen Heimnimbus der Unbesiegbarkeit wahrte (6S, 2U) und Rang 3 festigte, fahren die Wattener aus dem "Winter-Wonderland" auf der Linzer Gugl mit der Gewissheit retour ins "Heilige Land", dass mehr drin war. Was auch aus den STATEMENTS zu entlesen ist...

"Wir sind sehr froh, gegen einen unangenehmen Gegner drei Punkte in Linz zu behalten“

Thomas Sageder (Trainer LASK):

…über den Sieg: „Wir haben es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Zwischenzeitlich sind die Platzverhältnisse etwas widriger geworden, wo sich die Partie eher in Richtung lange Bälle entwickelt hat. Am Schluss hat uns die WSG nochmal richtig gefordert und unter Druck gebracht. Wir sind sehr froh, gegen einen unangenehmen Gegner drei Punkte in Linz zu behalten.“

...weiter zum Spiel: „Tirol hat sich als der erwartet schwierige Gegner erwiesen und uns vor einige Herausforderungen gestellt. Es war wichtig, dass wir früh in Führung gehen konnten. Das Spiel war ein hartes Stück Arbeit und wir sind sehr froh, dass wir drei Punkte mitnehmen konnten."



…über Robert Zulj: „Er hat heute viel investieren müssen, wie viele von meinen Spielern. Branko Jovicic ist raus, weil er angezeigt hat, der Tank ist aus. George Bello ist am Schluss auf der letzten Rille gelaufen, aber das braucht es in so einem Spiel. Robert wird ganz sicher bis Donnerstag fit werden.“



…über die Heimbilanz in diesem Herbst: „Wir sind stolz, dass wir vor eigenem Publikum das umsetzen, was wir uns vornehmen. Dass wir attraktiv spielen, wenige Gegentore erhalten und vor allem Spiele gewinnen. Wir sind mit der Heimstatistik momentan sehr zufrieden.“

"Als Reisegruppe möchten wir nicht nach Liverpool hinfahren"

…über das kommende Spiel gegen den FC Liverpool: „Ab jetzt gilt die volle Konzentration auf dieses Duell. Natürlich ist es eine super Sache für uns, dass wir diese internationale Begegnung austragen dürfen. Aber als Reisegruppe möchten wir da nicht hinfahren."

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über...

...die großartige Heimbilanz: "Macht mich sehr zufrieden. Da sieht man dann auch, welchen Einfluß die Fans und das Stadion da ringsherum haben kann. Also wirklich ein großes Lob an die Fans, die uns da jedes Spiel anpeitschen und deswegen sind auch nicht umsonst daheim ungeschlagen in diesem Herbst."

...das Spiel: "Das war kein einfaches Spiel heute. Das Wetter war auch nicht optimal bzw. nicht so einfach. Aber trotzdem muss man sagen, dass wir über lange Phasen das Spiel eigentlich komplett im Griff gehabt haben. Dann waren natürlich auch Phasen dabei, in denen die Tiroler etwas gedrückt haben und wir einfach in Ballbesitz noch besser kombinieren können und versuchen, um schneller aus den Druckphasen herauszukommen. Doch hinten stand die Null, ich bin sehr happy, drei Punkte bleiben da in Linz."

Ivan Ljubic (Mittelfeldspieler LASK): "Es war kein einfaches Spiel heute. Schwer Bedingungen, um zu spielen. Es war ein sehr, sehr hartes, aggressives Spiel, doch am Ende zählt der Dreier - das ist das Wichtigste."

"Robert Zulj hätte uns gut getan, dann hätten wir die eine oder andere Konterchance mit Tor belohnt"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol):

…über die Niederlage: „Wir haben einen couragierten Auswärtsauftritt hingelegt, speziell in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir eine tolle Chance vorgefunden und in der zweiten Halbzeit hätte uns in vielen Situationen der Mann des Spiels, Robert Zulj, gut getan. Dann hätten wir die eine oder andere Konterchance mit einem Tor belohnt. Die Jungs haben einen enormen Aufwand betrieben, aber am Ende des Tages hat man gesehen, warum wir Elfter sind und der LASK Dritter ist.“

...weiter zum Spiel: "In dieser Partie wäre definitiv mehr drin gewesen. Wir haben in der zweiten Hälfte eine tolle Auswärtsleistung geboten und leider zwei Großchancen vergeben. Wir konnten uns am Ende für einen irren Aufwand nicht mit dem verdienten Ausgleich belohnen."

"Im zweiten Spielabschnitt waren wir aber am Drücker"

Lukas Sulzbacher (Defensivakteur WSG Tirol): "Wir haben ein ganz bitteres Gegentor bekommen. Natürlich hatte der LASK in der ersten Hälfte etwas die Oberhand, im zweiten Spielabschnitt waren wir aber am Drücker. Da waren wir viel besser im Spiel. Im Endeffekt müssen wir dann ein Tor machen und das eigentlich verdiente Unentschieden mit nachhause nehmen."

Luca Kronberger (Spieler WSG Tirol): "Aufgrund der 2. Halbzeit war mehr für uns drinnen. Wir waren da schon sehr drückend. Aber dann fehlt uns da ein bisschen was, das daraus ein Tor wird."

Siehe auch SPIELBERICHT und SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice