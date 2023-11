Nach zwei (zu Null-) Niederlagen in Folge hat Austria Klagenfurt in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und bei seinem vierten Dreier in der Fremde mit dem 1:0-Sieg beim SCR Altach einmal mehr in dieser Herbstsaison Effizienz vorn und Kompaktheit hinten bewiesen. Während sich die Vorarlberger weiter in einer Negativspirale befinden, die vierte Niederlage in Folge kassierten und vor dem Derby gegen Austria Lustenau (So., 03.12., 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) seit sieben Spielen ohne Sieg sind (5N, 2U). Nachfolgend STATEMENTS zum Spiel gegen die Kärntner Violetten.

Jubel um den 26-jährigen, gebürtigen Klagenfurter Florian Jaritz, der für die Kärntner Violetten in Altach das "Tor des Tages" erzielte. Im Hinspiel gelang dem SCRA am Wörthersee noch ein 1:1.

„Was die Abwehr wegverteidigt hat, ist unglaublich“

Florian Jaritz (Matchwinner SK Austria Klagenfurt):

…über den Sieg: „Clever trifft es ganz gut. Wir waren effizient vor dem Tor. Die kämpferische Leistung müssen wir heute hervorheben. Was die Abwehr wegverteidigt hat, ist unglaublich.“

…über sein Tor und die Vorlage von Andy Irving: „Er ist uns die letzten Spiele sehr abgegangen, als er verletzt war. Wenn er da ist, kann in der Offensive immer was passieren. Ich habe bei dem Tor die wenigste Arbeit gehabt.“

„Er hat gleich gewusst, dass etwas passiert ist“

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt):

…über die Gründe des Sieges: „Die Mannschaft hat sich enorm gewehrt und in der ersten Halbzeit hatten wir sogar die ein oder andere Möglichkeit auf ein zweites Tor. Wir haben den Kampf angenommen. Es war kein Schönheitspreis, aber schöne drei Punkte.“

…über die Leistung der Defensive: „Top-Leistung. Vom Tormann auch. Aber es geht nur im Gesamten, es hilft also nichts, nur die Abwehr zu loben. Die ganze Mannschaft hat sich den Sieg erarbeitet.“

…über die Verletzung von Simon Straudi und weitere Ausfälle: „Die Situation haben wir seit ein paar Wochen. Jetzt gilt es, die nächsten zwei Spiele zu überstehen. Es ist bitter für Straudi, weil er selbst erst von einer Verletzung zurückgekommen ist. Er hat gleich die Hand gehoben und gewusst, dass da etwas passiert ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Er hat einen Schnäuzer gemacht. Das bedeutet immer, dass es ums Band geht.“

Nicolas Wimmer (Spieler SK Austria Klagenfurt):

…über den Sieg: „Wir haben bis zum Schluss verteidigt. Wir wussten, dass das ein richtig schwieriges Spiel wird. Ich bin froh, dass wir das über die Zeit gebracht haben.“

…über die gute Defensive: „Wir haben alle richtig gut verteidigt. Wir haben uns bei jedem Zweikampf gepusht. Ich bin schon fertig, aber glücklich über die drei Punkte.“

…über die Erholung in der Ligapause: „Es war wichtig, die Köpfe freizukriegen. Wir hatten in letzter Zeit zu viele Gegentore gekriegt und das ist uns heute super gelungen.“

„Sie haben einen sehr unaufgeregten Fußball gespielt"

Roman Wallner (Co-Trainer Cashpoint SCR Altach, der den erkrankten Joachim Standfest als Cheftrainer vertrat):

…über die Gründe der Niederlage: „Wir haben viele Möglichkeiten gehabt. Klagenfurt muss man ein Kompliment für ihre Verteidigung aussprechen. Sie haben einen sehr unaufgeregten Fußball gespielt. Dann sind ihre Umschaltmomente sehr gefährlich. In der zweiten Halbzeit haben wir die Schlagzahl erhöht, aber leider ist uns der Lucky Punch nicht gelungen.“

…über das Ausbleiben von Toren: „Das wichtige ist, dranzubleiben und Möglichkeiten zu bekommen. Wenn man dranbleibt, wird sich das auf lange Sicht bezahlt machen. Das bringt in der Situation natürlich nichts, wenn du mit null Punkten dastehst.“

…über das anstehende Derby: „Das ist immer ein ganz eigenes Spiel. Wenn man mal dabei war, ist es immer eine besondere Atmosphäre. In solchen Spielen ist alles möglich, egal ob du gut oder schlecht drauf bist. Wir werden alles dafür geben, zu gewinnen.“

„Wir dürfen nicht zu viel Druck entstehen lassen"

Paul Koller (Spieler Cashpoint SCR Altach):

…über die Gründe der Torlosigkeit: „Es ist schwer, das festzumachen. Heute hatten wir gute Chancen, im Vergleich zum letzten Spiel gegen die WSG. Im Moment fehlt uns das nötige Glück. Du läufst das ganze Spiel einem Rückstand hinterher. Das ist natürlich schwierig.“

…über das Fehlen von Erfolgserlebnissen: „Das vermisst man ein Stück weit. Wir dürfen nicht zu viel Druck entstehen lassen. Man muss das Glück mit harter Arbeit erzwingen. Hoffentlich gelingt es im nächsten Spiel.“

…auf die Frage, was er vom U21-Nationalteam mitgenommen hat: „Die Torgefährlichkeit leider nicht, wie man sieht. Im Spiel gegen Frankreich hätte ich den reingehauen. Das tut schon weh.“

…über das anstehende Derby: „Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und standen defensiv gut. Das müssen wir ins Derby mitnehmen. Die Zweikämpfe mit mehr Intensität und mehr Entschlossenheit in der Box und dann sehen wir weiter.“

„Nächste Woche wollen wir unseren Fans im Derby einen Sieg schenken"

Sandro Ingolitsch (Spieler Cashpoint SCR Altach):

…über die Gründe der Niederlage: „Wir waren nicht kaltschnäuzig genug und haben unsere Chancen vorne nicht genutzt. Klagenfurt hat das gut gemacht, sich auf das Verteidigen und Umschalten konzentriert. Schlussendlich stehen wir wieder mit null Punkten da.“

…über die Negativserie: „Siege geben immer Selbstvertrauen. Wir müssen da jetzt gemeinsam rauskommen. Nächste Woche wollen wir unseren Fans im Derby einen Sieg schenken.“

…über die Abschlussschwäche: „Es gibt Phasen, da kannst du machen, was du willst, aber der Ball geht nicht rein. Ich hätte heute auch ein Tor machen müssen. Wir dürfen uns da auch nicht zu viel einen Kopf machen.“

…über das Derby: „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und den Ball mal ins Tor schießen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

