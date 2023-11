Braucht Austria Wien, aktuell "nur" auf Rang 8 der ADMIRAL Bundesliga, doch in Reichweite für die Plätze zur Meistergruppe, bald einen neuen Chefcoach anstelle des amtierenden Michael Wimmer? Und auch einen neuen Abwehrspieler für Marvin Martins? Was den Trainer betrifft, verhandelt der deutsche Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, der heute seinen Coach Dirk Schuster entließ, laut der Fachpublikation "Kicker Sportmagazin"mit dem 43-jährigen Michael Wimmer über ein Engagement beim deutschen Kultklub vom Betzenberg.

Wechselgedanken? Geht Michael Wimmer von den Wiener Violetten zu den Roten Teufeln?

Kandidat Enrico Maaßen sagte Lautern ab

Lautern-Trainer Dirk Schuster wurde am Donnerstagvormittag offiziell von seinen Aufgaben entbunden und könnte bald von Wimmer ersetzt werden.

Nach Informationen von Sky war der ehemalige Augsburg-Coach Enrico Maaßen einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Dirk Schuster beim Pfälzer Traditionsklub. Allerdings wird der 39-Jährige nicht Trainer bei den Roten Teufeln, sondern wolle dem Vernehmen nach nach seinem Aus beim FC Augsburg erst nach der Winterpause einen neuen Verein übernehmen.

Ortlechner: Bislang „keine offizielle Anfrage“

Auf Nachfrage von Sky Sport Austria erklärte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner, dass es für Michael Wimmer bisher „keine offizielle Anfrage“ gegeben hat.

Der 43-Jährige hatte erst zu Jahresbeginn als Nachfolger des entlassenen Manfred Schmid einen Vertrag bis Sommer 2025 in Wien-Favoriten unterschrieben. Er führte die Veilchen in der vergangenen Saison in die Meistergruppe, um dann mit der neuen Spielzeit 2023/24 jedoch in der Conference-League-Qualifikation unglücklich gegen Legia Warschau auszuscheiden.

„Wenn ich jetzt sagen würde, ich will mein Karriereende bei der Austria haben, dann würde ich lügen"

Auch bei Abwehrspieler Marvin Martins, seit Sommer 2021 bei Austria Wien, deuten Signale einen Abschied aus Wien-Favoriten an. Der 28-jährige Nationalspieler von Luxemburg (29 Einsätze, 3 Tore) wurde jüngst im Sky Sport Austria-Podcast wie folgt zitiert: „Natürlich hat man als Fußballer immer Ziele. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will mein Karriereende bei der Austria haben, dann würde ich lügen. Es wäre keine schlechte Idee, ich würde das schon gerne machen, aber als Spieler will man schon noch einen Schritt machen. Und in den europäischen Spielen, ob es jetzt mit Luxemburg oder mit Austria Wien ist, kann man sich immer gut zeigen“."

„Spiele im Moment auf meinem höchsten Level"

Der 1,85 Meter große Innenverteidiger, der bisher 70 Pflichtpartien (2 Tore, 6 Assists) für die Wiener Violetten absolvierte und noch Vertrag bis Juni 2025 hat, weiter: „28 ist ein Alter wo man am Peak ist und ich kann auch von mir sagen, dass ich im Moment auf meinem höchsten Level spiele. Auch, wenn die Resultate mit der Austria jetzt nicht so gut sind, ich fühle mich schon gut. Ich schließe es nicht aus, noch einen Schritt zu machen."

Seine Ziele? „Deutschland ist ein Ziel, Frankreich ist auch ein Ziel. Es sind Nachbarländer, man ist nicht weit von zu Hause und das Niveau ist Top. Das sind die zwei Länder, wo ich mir sage, dass ich den Schritt gerne machen würde."

