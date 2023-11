Einen Tag vor seinem morgigen 39. Wiegenfest und zwei Tage vor seiner Auswärts-Premiere mit dem SK Rapid in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol äußerte sich der deutsche Neo-Cheftrainer der Hütteldorfer, Robert Klauß, zur Ausgangslage. Auch der ehemalige Wattener Mittelfeldspieler Lukas Grgic blickt für das Duell bei seinem Ex-Klub und dem Gastspiel im "Heiligen Land", was für den SK Rapid in den vergangenen Jahren stets mit Erfolg gekrönt war, voraus.

"Sie haben Dynamik in ihrer Mannschaft"

Robert Klauß (Neo-Cheftrainer SK Rapid) über...

...was sich die Rapid-Fans bei seinem Auswärts-Debüt in Tirol erwarten dürfen: "Wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Es wird sicherlich eine andere Herausforderung werden wie im letzten Heimspiel. Wir erwarten den Gegner etwas anders, etwas aggressiver. Wir freuen uns natürlich, wenn uns auch Fans auswärts begleiten und uns unterstützen. Wir wollen ihnen das nächste Erfolgserlebnis schenken und bereiten uns gut vor, haben die Woche über gut trainiert. Hatten gute Bedingungen und werden uns dann morgen auf den Weg machen."

...wie gut er die WSG Tirol kennt: "Im Innsbrucker Stadion habe ich schon mal zwei Testspiele absolviert mit deutschen Mannschaften. Deswegen wird das nicht so neu sein. Ich habe mich über die Mannschaft informiert und viele Spiele gesehen, im Trainerteam Gespräche geführt. Wir haben uns da auch Videos zusammen angesehen, sodass ich denke, dass wir ganz gut vorbereitet sind."

"Maxi Hofmann hatte in der Woche einen Infekt"

...nach guten Leistungen gegen SCR Altach und LASK kein Grund, um WSG Tirol zu unterschätzen, oder: "Auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie spielen sehr aggressiv und sehr mutig nach vorn. Sie haben Dynamik in ihrer Mannschaft. Deswegen müssen wir uns sehr gut vorbereiten und das Spiel ernst nehmen müssen. Es ist ein Auswärtsspiel. Deswegen müssen wir die Sache sehr seriös angehen. Genauso wie zuvor unser Heimspiel auch.

Dann glaube ich, dass wir gut vorbereitet sind und vor allem auch einen gewissen Elan aus dem Spiel gegen Linz mitnehmen sollten und in das Spiel reintragen können.

...Kompliment von einigen Rapid-Fans über seine erste PK und das Kader-Update, auch für das zweite Spiel: "Mache ich sehr gern. Maxi Hofmann wird leider ausfallen. Er hatte in der Woche einen Infekt. Ihm geht es etwas besser, aber es wird sich nicht ausgehen. Alle anderen Spieler sind - Stand jetzt - einsatzfähig. Da warten wir dann morgen noch das Abschlusstraining ab."

Erstmaliges Aufeinandertreffen für Lukas Grgic im Dress des SK Rapid gegen seinen Ex-Klub WSG Tirol, für den der 28-jährige Welser von Juli 2019 bis Ende Juli 2020 gesamt 22 Pflichtpartien (vier Assists) absolvierte.

"Die Tabelle lügt oft, denn sie sind sicher besser wie der bisherige Tabellenplatz darstellt"

Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...worauf es ankommen wird, um in Innsbruck zu siegen: "Wie immer müssen wir Emotionen, Leidenschaft und Mentalität auf den Platz legen. Dazu auch die nötige Frische. Dann bin ich guter Dinge, dass wir dort drei Punkte holen."

...seine Erinnerungen an WSG Tirol-Zeit: "Es war nur ein Jahr und 22 Spiele. Ich bin damals mit einer Blinddarmentzündung länger ausgefallen. Ich habe bis heute noch Kontakt mit Personen, die dort tätig sind. Auch mit den Angestellten. Trainer und Sportdirektor sind ja auch noch die selben. Ich freue mich schon auf das Wiedersehen. Es ist ein sehr familiärer Verein."

...ob WSG Tirol nach guten Leistungen gegen Altach und LASK derzeit im Aufwind sei: "Ich habe mir beide Spiele angeschaut. Ich kenne ja den Thomas Silberberger. Der hat immer eine Idee und bereit auch immer wieder seine Mannschaft richtig gut vor. Deswegen werden wir gewarnt sein. Die Tabelle lügt oft, denn sie sind sicher besser wie der bisherige Tabellenplatz (Anm. Vorletzter) darstellt."

"Der neue Trainer ist ganz klar in seinen Worten. Auch fordernd"

...sein persönliches Befinden, den verpassten Torerfolg nach Pfostenschuss gegen Blau-Weiß Linz: "Persönlich geht es mir gesundheitlich gut. Ich fühle mich wohl und es wird von Woche zu Woche besser. Natürlich bin ich schon auch froh, dass die Winterpause kommt und ich danach gescheit angreifen kann mit voller Frische und Fitness. Das Wichtigste ist, dass wir Spiele gewinnen. Ob ich jetzt da ein Tor schieße oder nicht, das ist mir ziemlich egal."

..die bisherige Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer-Team: "Verlief bisher sehr gut, sehr interessant. Es sind sehr spannende Trainingsinhalte und es wird intensiv gearbeitet. Mit klaren Ideen, klarer Kommunikation. Der neue Trainer ist ganz klar in seinen Worten. Auch fordernd. Aber ich glaube, dass wir da in den ersten zwei Wochen einen guten Job erledigt haben. Wichtig ist, dass wir die drei Punkte, die wir gegen Blau-Weiß geholt haben, gegen die WSG bestätigen."

