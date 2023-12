Nachdem die Roten Bullen die österreichischen Farben in der UEFA-Champions League am Mittwochabend beim 0:0 auswärts im Baskenland in San Sebastian hoch gehalten haben, empfängt Serienmeister FC Red Bull Salzburg am kommenden Samstag, den 2. Dezember 2023, in Runde 16 den RZ Pellets WAC, aktuell Tabellensechster der ADMIRAL Bundesliga - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Daniel Pfister/Tirol. Die Mozartstädter gewannen die letzten sieben Duelle gegen die Lavanttaler, davon jüngsten allerdings jeweils knapp allesamt mit 2:1.

„Von daher ist es für uns massiv wichtig, mit voller Power in den Alltag Bundesliga zurückzukehren"

Gerhard Struber (Foto) über das Duell mit seinem Ex-Klub aus Wolfsberg: „Es wird extrem wichtig sein, jetzt das Spiel gegen den WAC mit voller Energie in den Fokus zu rücken. Wir müssen die Sinne schärfen, auf das, was es braucht, um einen sehr starken, stabilen Gegner, der zuletzt gute Ergebnisse eingefahren hat, zu schlagen. Von daher ist es für uns massiv wichtig, mit voller Power in den Alltag Bundesliga zurückzukehren.“

Mads Bidstrup über das Spiel gegen die Kärntner: „Ich denke, dass es in erster Linie an uns selbst liegt, wie wir am Samstag mit dem WAC zurechtkommen. Vor allem müssen wir das Champions League-Match bei Real Sociedad hinter uns lassen und körperlich und mental so gut es geht regenerieren, um das letzte Bundesliga-Heimspiel des Jahres erfolgreich zu gestalten. Wir wollen unbedingt wieder drei Punkte holen.“

Innenverteidiger Strahinja Pavlovic gesperrt Nicht einsatzbereit für dieses Match sind ÖFB-Team-Innenverteidiger Samson Baidoo (Adduktoren), der brasilianische Stürmer Fernando (Adduktoren), Maurits Kjaergaard (Schulter), Bryan Okoh (Oberschenkel), Oumar Solet (Oberschenkel) und Aleksa Terzic (Adduktoren). Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (Foto) fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre. Daten & Fakten

Der FC Red Bull Salzburg gewann 26 Bundesliga-Spiele gegen den WAC und erzielte dabei 94 Tore – jeweiliger Höchstwert eines Teams gegen die Kärntner.

gewann gegen den WAC und erzielte dabei 94 Tore – jeweiliger Höchstwert eines Teams gegen die Kärntner. Die Roten Bullen erzielten sieben Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team. Zudem kassierten die Salzburger als einzige Mannschaft in dieser Saison kein Gegentor nach Flanken.

erzielten aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team. Zudem kassierten die Salzburger als einzige Mannschaft in dieser Saison kein Gegentor nach Flanken. Der Serienmeister ließ mit 4.014 gegnerischen Pässen die wenigsten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga zu. Mit 7.015 Pässen spielten Ulmer, Dedic, Konate & Co. umgekehrt die meisten aller Teams.

ließ mit die wenigsten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga zu. Mit 7.015 Pässen spielten Ulmer, Dedic, Konate & Co. umgekehrt die meisten aller Teams. Oscar Gloukh war beim Sieg gegen den TSV Hartberg erstmals in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga an zwei Toren direkt beteiligt (Tor und Assist). Er hält heuer bereits bei sechs direkten Torbeteiligungen (3 Tore, 3 Assists) – drei mehr als in der Vorsaison (2 Tore, 1 Assist).

war beim Sieg gegen den TSV Hartberg erstmals in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga an direkt beteiligt (Tor und Assist). Er hält heuer bereits bei sechs direkten Torbeteiligungen (3 Tore, 3 Assists) – drei mehr als in der Vorsaison (2 Tore, 1 Assist). FC Red Bull Salzburg-Trainer Gerhard Struber war zu Saisonbeginn 19/20 WAC-Coach und schaffte in seinen 14 BL-Spielen als einziger WAC-Trainer einen Sieganteil von 57 %. Sein Torschnitt (2,4 pro Spiel) und sein Gegentorschnitt (1,1) sind ebenfalls Wolfsberger Bestwert.

war zu Saisonbeginn 19/20 und schaffte in seinen 14 BL-Spielen als einziger WAC-Trainer einen Sieganteil von 57 %. Sein Torschnitt (2,4 pro Spiel) und sein Gegentorschnitt (1,1) sind ebenfalls Wolfsberger Bestwert. Der RZ Pellets WAC holte aus den ersten 15 Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 23 Punkte – neun mehr als zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison (14). Die Wolfsberger gewannen zuletzt erstmals in dieser BL-Saison drei Spiele in Folge.