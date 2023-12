Wie die Österreichische Fußball-Bundesliga heute mitteilt, wird der SC Austria Lustenau bis Saisonende 2023/24 sämtliche Heimspiele im ImmoAgentur Stadion in Bregenz, der Heimstätte von ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz, austragen. Davon betroffen ist im zu Ende gehenden Kalenderjahr erstmals die Partie gegen die Eurofighter vom LASK (Samstag, 9. Dezember, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Im Frühjahr folgen dann weitere zwei Spiele im Grunddurchgang und sechs im Playoff.

Im altehrwürdigen Reichshofstadion fand heuer am 11.11. gegen den WAC das letzte Heimspiel statt. Der Baustart für das neue Reichshofstadion hat bereits begonnen. Spätestens im Sommer 2025 soll die Arena fertig sein und für den Fußball mit 3094 Sitzplätzen und 2044 Stehplätzen bezogen werden.

Bregenzer Stadion nach Kommissionierung durch Senat 3 für BL-Spiele zugelassen

Nachdem das Reichhofstadion aufgrund des begonnenen Stadionumbaus nicht mehr verfügbar ist, wurde die Infrastruktur des ImmoAgentur Stadions an die Bestimmungen der höchsten Spielklasse angepasst und nach einer Kommissionierung durch den zuständigen Senat 3 (Stadienausschuss) für Spiele in der ADMIRAL Bundesliga zugelassen.

In weiterer Folge hat der Senat 5 (Lizenzausschuss) die von SC Austria Lustenau beantragte Stadionänderung genehmigt.

Premiere im Austria-Ausweichstadion am 9. Dezember gegen LASK

Damit steht einer grün-weißen Premiere am Bodensee am 9. Dezember gegen den LASK nichts mehr im Wege. Seit dem letzten Heimspiel der Austria im Reichhofstadion stand in den letzten Wochen ein echtes Mammutprogramm auf der Agenda. Nachdem in Bregenz die Rasenheizung installiert und zuletzt auch das Flutlicht montiert wurde, konnten auch allen weiteren Kriterien der Bundesliga fristgerechtet umgesetzt werden: Der Fansektor wurde überdacht, Kameratürme wurden installiert, ein neuer Gastro-Bereich mit einem VIP-Zelt ist endstanden und auch die Videowall machte den Weg aus Lustenau mit in die Landeshauptstadt.

Dipl.-Ing. Horst Jäger (Vorsitz Bundesliga Senat 3) und Paul Reiterer (Infrastruktur Bundesliga) inspizierten am vergangenen Mittwoch die neue, vorübergehende Heimstätte der Austria. Der unabhängige Senat 5 hat die beantrage Stadionänderung im Anschluss genehmigt.

„Wir möchten uns bei Schwarz-Weiß Bregenz und der Stadt Bregenz ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit in den zurückliegenden Wochen und Monaten bedanken. Ein großer Dank gilt aber auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die uns ob Tag oder Nacht unterstützt haben. Ohne die tatkräftige Hilfe wäre dies in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen“, so Vorstandsprecher Bernd Bösch.

🏟️☑️ Soeben erhielt Austria von der Österreichische Fußball-Bundesliga die positive Nachricht, dass das ImmoAgentur-Stadion in Bregenz für die Spiele im heimischen Oberhaus zugelassen ist.



Alle Infos ➡️ https://t.co/p2cFiaSV8R pic.twitter.com/VtLCemJgEA — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) December 1, 2023

Foto: Privat und SC Austria Lustenau