In den verbleibenden beiden Partien der ADMIRAL Bundesliga hat der Tabellendritte LASK ein Austria-Auswärtsdoppel vor der Brust. Drei Tage nach dem Schlagerspiel in der UEFA Europa League beim FC Liverpool (4:0) kommt es zunächst für die Linzer zum Topspiel in der 16. Runde bei Austria Wien (Sonntag, den 3. Dezember, ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker), ehe am Samstag, den 9. Dezember, ab 17 Uhr das Gastspiel im Ländle bei Schlusslicht SC Austria Lustenau ansteht (Achtung: in Bregenz - siehe Beitrag!)

Machte im Hinspiel am 27. August in der Raiffeisen Arena beim 2:0-Sieg über Austria Wien mit seinem Doppelpack den Unterschied aus: LASK-Kapitän Robert Žulj.

Neun Zähler Vorsprung auf Wiener Violette

Zwar kehrten die Linzer nach dem 0:4 im Gastspiel an der Anfield Road ohne Punkte zurück, dürfen aber vor dem letzten Spieltag in der Europa League weiterhin auf Rang drei und damit den Umstieg in die Conference League hoffen. Zuvor gilt aber der volle Fokus den letzten beiden Bundesliga-Partien vor der Winterpause in Wien-Favoriten und bei Austria Lustenau. Dabei wollen die Schwarz-Weißen noch einmal so viele Punkte wie möglich einfahren.

Der LASK liegt nach 15 absolvierten Runden neun Zähler vor der achtplatzierten Wiener Austria auf Rang drei. Die „Violetten“ unterlagen vergangene Woche mit 0:1 beim Wolfsberger AC, waren davor allerdings sechs Runden en suite ohne Niederlage und ohne Gegentor geblieben.

Top-Duell-Bilanz gegen die Austria

Nicht nur die Leistungen der vergangenen Wochen, sondern auch die Bilanz der jüngeren Vergangenheit gegen den FAK, in deren Reihen ja einige Ex-LASKler zu finden sind, bestärkt die Linzer in ihren Ambitionen auf ein weiteres Erfolgserlebnis. In den letzten 18 Aufeinandertreffen verließen die Oberösterreicher den Platz nur einmal ohne Punkte, in diesem Zeitraum sprangen elf volle Erfolge sowie sechs Remis heraus.

Auch in den jüngsten sechs Duellen blieben die Schwarz-Weißen, bei denen derzeit Mustapha, Wiesinger und Taoui fehlen, jeweils ungeschlagen. In Wien-Favoriten sind die Eurofighter seit 12. August 2017 unbesiegt. Im Hinspiel schoss Kapitän Robert Žulj die Linzer zu einem 2:0-Erfolg über die Elf von Cheftrainer Michael Wimmer.

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Der volle Fokus liegt nun auf dem Spiel gegen die Austria, wo wir am Sonntag unbedingt eine gute Leistung zeigen möchten und wieder punkten wollen. Die Austria hat sich in den letzten Wochen sehr stabil präsentiert. Es gilt, gute Lösungen im eigenen Ballbesitz zu finden, zugleich aber sehr wachsam zu sein und dem Gegner möglichst wenig Umschaltmöglichkeiten zu eröffnen.“

