Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga die Partie SK Austria Klagenfurt vs. TSV Egger Glas Hartberg - tabellarisch betrachtet - das Topspiel ist? Dabei emfängt der Tabellenfünfte aus Kärnten den um einen Punkt besser postierten Vierten aus der Steiermark (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), gegen den die Kärntner bisher alle fünf BL-Duelle gewannen und auch im Hinspiel mit einem 3:0-Triumph aus Hartberg zurückkehrten. Beendet der TSV im sechsten Anlauf endlich seinen "Klagenfurt-Komplex"? Es geht in diesem Tabellennachbar-Duell um BigPoints für die Meistergruppe.

"Bin schon der Meinung, dass wir irgendwann einmal diese Serie gegen Klagenfurt brechen wollen"

Die letzte Auswärtsfahrt führt die Blau-Weißen also in die Kärntner Landeshauptstadt. Im Duell der beiden Überraschungsteams im positiven Sinne in dieser Saison möchte der TSV Egger Glas Hartberg endlich die "Unserie" gegen die Klagenfurter beenden. In der Bundesliga konnten die Steirer noch nie einen Punkt gegen die Pacult-Elf holen. Mit der Auswärtsstärke und der guten Form der letzten Wochen und Monate soll sich das morgen ändern.

TSV-Cheftrainer Markus Schopp (Foto): „Es gibt einen Grund warum wir gegen Klagenfurt sehr oft das Nachsehen haben. Ich glaube, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die nicht zu Unrecht in den letzten beiden Jahren in der oberen Gruppe dabei war, auch heuer eine bärenstarke Saison hinlegt und uns immer vor riesengroße Aufgaben gestellt hat.

Das letzte Spiel in Hartberg war ein sehr wichtiges Spiel für unsere Entwicklung. Wir haben sehr viel mitgenommen und es hat uns in der Folge größer werden lassen. Es ist die Möglichkeit, dass was wir über die letzten Monaten gelernt haben, gegen einen starken Gegner auf den Platz zu bringen. Aber auch wir stehen dort wo wir sind - und auch nicht zu Unrecht. Daher wird es ein sehr spannendes Spiel, wo ich schon der Meinung bin, dass wir irgendwann einmal diese Serie gegen Klagenfurt brechen wollen."

"Wir werden unser Bestes geben, um in Klagenfurt drei Punkte zu holen"

Mittelfeldspieler Ousmane Diakite: „Wir spielen morgen in Klagenfurt. Es wird nicht einfach werden, aber ich vertraue meinen Teamkollegen und den Anweisungen des Trainers. Wir werden unser Bestes geben, um in Klagenfurt drei Punkte zu holen.“

