Es sind verschiedene Dinge, die Peter Pacult auszeichnen. Dazu gehört auf jeden Fall auch eine klare, verständliche Sprache. Alle Spieler wissen, was der Trainer der SK Austria Klagenfurt von ihnen verlangt. Vor der Partie zuletzt beim SCR Altach (1:0-Sieg) sagte der 64-jährige Wiener, man müsse „die Pobacken zusammenkeifen“ und fighten. Gesagt, getan! Für das Duell der Tabellennachbarn gegen den Überraschungs-ViertenTSV Egger Glas Hartberg, gegen den die Kärntner bisher alle fünf BL-Duelle gewannen, am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind die Ansprüche höher.

"Hartberg spielt bisher eine tolle Saison, das gilt allerdings auch für uns"

„Der Sieg in Altach hat uns allen sehr gutgetan, keine Frage. Aber jetzt gilt es, den Erfolg auswärts auch daheim zu bestätigen. Hartberg spielt bisher eine tolle Saison, das gilt allerdings auch für uns. Wir treten an, um drei Punkte im eigenen Stadion anzuschreiben. Dafür brauchen wir neben einer Top-Leistung in der Defensive auch die nötige Überzeugung und viel Mut mit dem Ball“, betont Peter Pacult (Foto) im Vorfeld der Partie.

Im Vorfeld der Saison hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass sich Klagenfurt und Hartberg um den Platz hinter dem Spitzen-Trio FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz (beide 33 Punkte und dem LASK (28) streiten würden. Doch im Wörthersee-Stadion trifft der Fünfte auf den Vierten, beide Klubs trennt nur ein Pünktchen.

Klagenfurter in Auswärtstabelle auf Rang 3

Die Waidmannsdorfer spielen die beste Saison seit ihrem Aufstieg im Sommer 2021, haben bereits 24 Zähler am Konto. Auffällig ist allerdings, dass sie sich „auf Tour“ wohlerfühlen als im eigenen „Wohnzimmer“. In der Auswärtstabelle belegt die Austria mit 15 Punkten sogar den dritten Platz hinter den „Roten Bullen“ (18) und Sturm (16).

„Natürlich ist es klasse, auswärts zu gewinnen und wir sind happy, dass wir in der Fremde so eine erfolgreiche Bilanz haben. Aber zu Hause sollten wir zulegen. Denn unsere Fans kommen ins Stadion, um die Austria siegen zu sehen und hinterher mit der Mannschaft zu feiern. Das wollen wir noch viel häufiger gemeinsam erleben“, stellt Pacult fest.

Heimspiel-Doppel zum Jahresabschluss für Pacult-Team

Wie passend, dass sich vor der Winterpause gleich zweimal die Gelegenheit dazu bietet, die Heimbilanz aufzupolieren. Nach dem Match gegen den TSV Hartberg treffen Kapitän Thorsten Mahrer & Co. zum Jahresabschluss auf Austria Wien (Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr).

Der preislich attraktive „Viola Doppelpack“ sowie Einzeltickets sind am Freitag (9 bis 17 Uhr) in der Geschäftsstelle und im Online-Shop zu haben. Die Tageskassen öffnen um 12 Uhr (Nord) oder 15 Uhr (Süd und West).

Siehe auch:

Beendet TSV Hartberg im sechsten Anlauf "Klagenfurt-Komplex"?

Baumis Bundesliga-Expertentipp, 16. Rd.: 1 Heim-Dreier, 3 Remis, 2 Auswärtssiege

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 16: Zwei Klubs gegen Lieblingsgegner und Vorarlberg-Derby

Fans, aufgepasst! Die Frauen und Freundinnen der Austria-Profis werden im Rahmen des Heimspiels am Samstag gegen Hartberg einen Stand beim Eingang Westtribüne auf der Verteilerebene aufbauen. Es gibt Punsch (auch alkoholfrei) und Kekse gegen eine freiwillige Spende.#ska pic.twitter.com/Hjoe3InTSM — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) November 28, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/fodo.media