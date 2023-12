Nachdem bereits die Hälfte der sechs ADMIRAL Bundesliga-Partien an diesem 16. Spieltag (in Innsbruck, Salzburg und Altach wird nicht gespielt) abgesagt werden musste, steht auch in der Stahlstadt Linz das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem SK Sturm Graz auf der Kippe. Aufgrund der massiven Schneefälle bittet der Verein, aktuell Neunter im Oberhaus-Tableau, um Unterstützung der Fangemeinde und lädt jeden Anhänger ein, morgen ab 7 Uhr morgens zum Schneeräumen ins - fürs Spiel ausverkaufte - Hofmann Personal Stadion zu kommen...

"Liebe Blau-Weiße, jeder, der morgen Früh Zeit hat, ist eingeladen, uns beim Schneeräumen im Hofmann Personal Stadion zu helfen, damit das geplante Match gegen Sturm Graz stattfinden kann. Wir freuen uns über jede Unterstützung! Bitte wenn möglich auch um Mitnahme eurer Schneeschaufel", heißt auf der Facebookseite des Aufsteigers.

Die Linzer bleiben weiters optimistisch, dass die Sonntag-Partie gegen den Vizemeister und amtierenden Uniqa-ÖFB-Cup-Sieger stattfinden kann: „Heute ist es aufgrund des anhaltenden Schneefalls, der großen Schneemenge und der kälter werdenden Temperaturen nicht möglich zu räumen. In Abstimmung mit Bundesliga und Experten haben wir diese Variante als die beste erkoren. Mit der Hilfe eines jeden einzelnen stehen die Chancen aber gut, dass morgen ein Spiel im Hofmann Personal Stadion stattfindet.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at