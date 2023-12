Drei Spiele der ADMIRAL Bundesliga-Runde 16 mussten an diesem Wochenende aufgrund des Wintereinbruches hierzulande bereits abgesagt bzw. verschoben werden (in Innsbruck, Salzburg und das morgige Vorarlberg-Derby in Altach). Lange Zeit gab man am pittoresken Wörthersee, an dem zur Mittagszeit der Regen- in Schneefall übergangen war, noch "grünes Licht" für das Klingenkreuzen der heroisch aufspielenden Top-Teams SK Austria Klagenfurt gegen TSV Egger Glas Hartberg - zwei Stunden vor dem geplanten Kick-off wurde nun auch diese Partie abgesagt.

Ein Nachtragstermin wird zeitnah kommuniziert. Damit steigt am heutigen Samstag kein Match im Oberhaus!

Die Partie zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem RZ Pellets WAC wurde bereits für den morgigen Sonntag (Beginn 14:30 Uhr) neu terminiert.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL