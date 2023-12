Er absolvierte 86 Pflichtpartien (3 Tore, 6 Assists) für den SK Rapid und 17 für den FC Red Bull Salzburg, gewann mit den Roten Bullen in der Saison 2015/16 das Double und war auch für das ÖFB-A-Team 17 Mal im Einsatz: Yasin Pehlivan. Der defensive Mittelfeldspieler war zuletzt bis diesen Sommer in der Türkei bei Iskenderunspor, ist seither vereinslos. Nunmehr beendet der gebürtige Wiener seine Profikarriere, um die Fußballschuhe jedoch noch nicht "an den Nagel zu hängen". Der 34-Jährige wechselt in die 7. Spielklasse zum SV Ziersdorf (NÖ). Pehlivans Jugendvereine: WS Ottakring, First Vienna FC 1894 und SK Rapid.

Yasin Pehlivan vor Jahren im Einsatz für den SK Rapid

"Bringt beeindruckende Historie mit"

Sehr zur Freude der Verantwortlichen des SV Ziersdorf: „Mit 17 Einsätzen im österreichischen Nationalteam und Erfahrungen in der Bundesliga mit Rapid und Red Bull Salzburg bringt der 34-jährige Mittelfeldspieler eine beeindruckende Historie mit."

Dem Vernehmen nach gab Yasin Pehlivan dem Amateurklub seine Zusage für eineinhalb Jahre. Der Kontakt entstand durch SVZ-Trainer Martin Aichinger.

Von 2009 bis 2011 spielte der defensive Mittelfeldakteur für seinen Jugendklub SK Rapid in der Bundesliga, um dann nach Stationen in der Türkei im August 2015 zum FC Red Bull Salzburg zu wechseln. Es folgte ein Engagement beim slowakischen Spartak Trnava, wo der 1,84 Meter große Wiener ebenfalls den Meistertitel gewann, um danach wieder als Legionär in die Türkei zurückzukehren. Zuletzt war er beim Drittligisten Iskenderunspor.