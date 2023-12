Das gestern Nachmittag absagte ADMIRAL Bundesliga-Match der 16. Runde zwischen SK Austria Klagenfurt und dem TSV Egger Glas Hartberg, zugleich das tabellarische Topspiel zwischen dem Fünften und Vierten, wird am morgigen Montag, dem 4. Dezember, mit Beginn um 19 Uhr im Wörthersee-Stadion nachgeholt. Aufgrund der massiven Schneefälle waren am gestrigen Samstag ja alle drei Oberhaus-Paarungen abgesagt worden. Tickets behalten ihre Gültigkeit und können auch noch an der Geschäftsstelle und den Tageskassen der Kärntner erworben werden. Die Partie gibt es wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER.

Für Keeper Menzel und die Kärntner Violetten kommt es also nun erstmals in dieser Saison zu einem Montag-Match.

Der Termin steht! Das Match in der 16. Runde zwischen der Austria Klagenfurt und dem @tsv_hartberg wird am morgigen Montag um 19 Uhr im Wörthersee-Stadion nachgetragen. Darauf verständigten sich die beiden Vereine mit der ÖFBL am Sonntagmorgen.#ska pic.twitter.com/PIuzoyAZXy — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) December 3, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos