Das am gestrigen Samstag, den 2. Dezember 2023, aufgrund von Schneefällen abgesagte „Ländle-Derby“ in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellenzehnten SCR Altach und Schlusslicht SC Austria Lustenau wird bereits am kommenden Dienstag, den 5. Dezember nachgeholt. Ankick in der CASHPOINT Arena am Schnabelholz: 19 Uhr. Im Ligaportal-LIVETICKER verpassen Sie nichts.

Das gaben die Klubs am heutigen Sonntag bekannt.

𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 ❗



📅 Di, 5.12., 19:00 Uhr



Tickets behalten ihre Gültigkeit! Weitere Infos folgen.#ALTALU pic.twitter.com/XVVDkSp4sX — SCR Altach (@SCRAltach) December 3, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at