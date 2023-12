Nachdem das Schneechaos in Österreich an diesem Wochenende auch in der ADMIRAL Bundesliga zu Turbulenzen führt und ja - wir berichteten - gleich vier Partien der Runde 16 zum geplanten Spieltermin abgesagt wurden, haben die Verantwortlichen schnell reagiert und nun auch den Zeitpunkt für das letzte Nachtragsspiel fixiert.

Das Tivoli Stadion in Innsbruck ist bereit für das Nachtragsspiel zwischen den Grün-Weißen aus Wattens und Hütteldorf.

Dienstag, 05.12.2023, 19:00 Uhr: WSG Tirol – SK Rapid

Demzufolge findet das Match zwischen dem Tabellenvorletzten WSG Tirol und dem SK Rapid am Innsbrucker Tivoli, am Dienstag, den 5. Dezember, um 19 Uhr (Ligaportal-Liveticker) statt. Wie auch zum selben Zeitpunkt die andere Partie im Westen des Landes, das Vorarlberg-Derby.