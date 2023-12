Im Rahmen einer Presseaussendung wurde seitens der WSG Tirol heute bestätigt, dass die am Samstag ausgefallene Heimpartie der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Rapid definitiv am morgigen Dienstag, den 5. Dezember, nachgeholt wird. Ankick am Innsbrucker Tivoli (Ligaportal-Liveticker).

Grünes Licht für Nachtragsspiel gegen den SK Rapid erteilt