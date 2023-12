Für sein rüdes Einsteigen gegen Ronivaldo, der dabei verletzt ausschied und für den fußballerisch das Kalenderjahr damit beendet ist, kurz nach der Halbzeitpause bei der Sonntagspartie in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem SK Puntigamer Sturm Graz sah der spanische Mittelfeldspieler der Steirer, Javi Serrano, zurecht von Schiedsrichter Josef Spurny die Rote Karte. Nach der heutigen Sitzung erfolgte durch den Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga auch das Strafmaß.

Der 20-jährige Javi Serrano, der in dieser Saison von Atletico Madrid an den SK Sturm ausgeliehen ist, hier im Laufduell mit Paul Mensah vom FC Blau-Weiß Linz. Für den gebürtigen Madrilenen der Steirer war es von sieben Einsätzen erst der zweite in der Liga in der Startelf. Beide übrigens in Linz - vor Wochen bei der 1:3-Niederlage beim LASK und jetzt gegen den Aufsteiger.

Liga & Cup: Gegen SCR Altach & Austria Wien gesperrt

Javier Serrano, SK Puntigamer Sturm Graz erthält 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) wegen rohen Spiel. Damit fehlt der Youngster den "Blackies" zum BL-Jahresausklang gegen den SCR Altach und im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale zum Auftakt der Steirer in 2024 bei Austria Wien (Fr., 02.02., 20:30 Uhr) - jeweils in der Merkur Arena in Graz-Liebenau.

Da die Sperre wettbewerbsübergreifend gilt, stünde der Mittelfeldspieler dem Ilzer-Team zum Liga-Auftakt in 2024 bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg wieder zur Verfügung.

Serrano, der am Sonntag in Linz für den erkrankten Gorenc-Stankovic in die Startelf rückte, traf Ronivaldo im Mittelfeld rüde mit gestrecktem Bein am rechten Sprunggelenk. Daraufhin war für beide Akteure das Spiel beendet. Für den Brasilianer verletzungsbedingt, für den Spanier per Ausschluss.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos