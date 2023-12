16 Spiele, 3 Punkte, kein Sieg und dabei heute die inferiore, leblose Leistung im prestigeträchtigen Ländle-Derby von Schlusslicht SC Austria Lustenau. Während der SCR Altach nach sieben Sieglosspielen (5N, 2U), darunter jüngst vier Niederlagen in Folge, den Turnaround schaffte und zu einem vollauf verdienten 3:0-Heimsieg in der ausverkauften Cashpoint-Arena kam. Mit der exakten Wiederholung des Hinspiel-Resultates geht die Vorarlberger Vorherrschaft in diesem Herbst klar an die Standfest-Schützlinge. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern, wobei Lustenau-Keeper Dominik Schierl schonungslose Worte fand.

Nicht zu beneiden: Schlussmann Dominik Schierl & Austria Lustenau sind mit 37 Gegentreffern die "Schießbude der Liga". In der Vorsaison, dem Aufstiegsjahr, waren die Vorarlberger nach 16 Runden noch Tabellenachter mit 18 Punkten (4S, 6U, 6N; 23:28 Tore), jetzt Letzter mit 3 Punkten (3U, 13N; 7:37 Tore). Selbst der TSV Hartberg hatte im Vorjahr als Schlusslicht immerhin schon 11 Punkte (3S, 2U, 11N).

„Mein Tormannkollege von Altach hat sich nicht einmal schmeißen müssen"

Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Ich bin völlig enttäuscht. Das ist noch eine Draufgabe auf die ganze beschissene Saison. Es ist wieder ein Tiefpunkt, unglaublich. Mich zerreißt es innerlich fast.“



…die Ursachen der Niederlage: „Man kann es eh nicht mehr verstecken, da rede ich ganz offen. Es ist einfach Qualitätssache. Wir sind einfach nicht bundesligatauglich. Altach war in allen Belangen besser. Mein Tormannkollege von Altach hat sich nicht einmal schmeißen müssen. Die haben nicht einmal Mühe gehabt mit uns. Ein hochverdienter Sieg für Altach. Wenn du nach 16 Runden ohne Sieg dastehst, und jede einzelne Niederlage war verdient, ist es Fakt, dass wir nicht bundesligatauglich sind. Wir haben nicht dagegenhalten können.“



…Lösungsmöglichkeiten: „Es muss vieles passieren. Meiner Meinung nach muss im Kader ein bisschen was passieren. Es passt momentan viel nicht. Es ist mit dem Kopf auch schwierig, aber wir reden jeden Tag, wir besprechen und reden. Es weiß eh jeder, was zu tun ist, worum es geht. Wir bringen es aber einfach nicht auf den Platz. Das hat alles zu tun mit Qualität und die haben wir nicht, die fehlt uns von vorne bis hinten momentan.“

„Es bringt nichts, hier auf die Jungs draufzuhauen“

Alexander Schneider (Interimstrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Heute war es in allen Belangen, von vorne bis hinten, zu schlecht, das muss man sagen. Das ist alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann.“



…die aktuelle Situation in Lustenau: „Es bringt nichts, wenn man jetzt den Kopf in den Sand steckt. Wir haben nach der Sturm-Partie gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind, aber es ist ein sehr labiles Gebilde. Wenn man Letzter ist, die Erfolgserlebnisse fehlen, ist es sehr schwer, den Glauben am Leben zu erhalten. Intern werden wir schon deutlich, sich jetzt hier hinzustellen und auf die Jungs draufzuhauen, bringt aber auch nichts.“



Matthias Maak (Innenverteidiger SC Austria Lustenau) über seine Verletzung: „Der Heilungsprozess läuft optimal. Ich hatte heute einen Kontrolltermin bei meinem Doktor in Innsbruck. Ich kann schon langsam wieder mit dem Laufen beginnen, es läuft alles nach Plan.“



Stefano Surdanovic (Mittelfeldspieler SC Austria Lustenau) über seinen Heilungsprozess: „Das Knie ist sehr stabil, die Muskulatur rund herum ist gut. Stand jetzt braucht es keine OP. Jetzt wird gearbeitet für das Comeback. Ich glaube nicht, dass es sich bis zum Start der Frühjahrssaison ausgeht, aber Stand jetzt weiß ich noch gar nichts. Ich kann es aber kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu sein.“

„Die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht“

Joachim Standfest (Trainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Es war sehr befreiend, das Ganze. Die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht, war über 90 Minutenklar spielbestimmend, hat sich auch von der Unterbrechung nicht rausbringen lassen. Auch in dieser Höhe ist der Sieg verdient.“



…die starke Offensivleistung: „Wir sind in den ersten Minuten sehr gut rausgekommen, haben sofort das Heft in die Hand genommen. Mit dem 1:0 hat man schon gemerkt, dass eine Befreiung durch die Mannschaft geht. Es ist ja nicht einfach, wenn man über Wochen wenig Tore schießt. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass die Leistungen in den letzten Runden und Spielen sehr gut war, bis auf die Partie gegen Wattens, wir haben einfach nicht das Tor gemacht. Heute hat die Mannschaft eine enorme Spielfreude entwickelt, war sehr dynamisch und beweglich.

Das schaut richtig gut aus. Es ist immer schön, wenn man drei Tore schießt. Wenn man etwas bemängeln kann heute, ist es wirklich wieder die Chancenverwertung. Gustavo hat ihn vom leeren Tor rausgeschossen, das funktioniert eigentlich gar nicht. Da hätten wir es schon viel früher entscheiden können, aber 3:0 ist richtig gut in unserer Situation.“



…die Bedeutung des Derby-Sieges: „Das hat nichts damit zu tun, wie wir das Ganze sehen. Es ist super, dass wir die Punkte Vorsprung haben. Ich denke, dass wir für unsere Leistungen vier, fünf Punkte zu wenig am Konto haben. Das wäre sicher drinnen gewesen. Es ist noch nicht Weihnachten. Wir werden versuchen, in Graz etwas mitzunehmen und dann werden wir uns vorbereiten auf die Frühjahrssaison. Wir sind in einem Jahr, wo wir uns aufbauen wollen. Wir werden versuchen, den nächsten Schritt zu setzen und einen guten Saisonschluss zu haben.

„In Wahrheit sind es nur 6,5 Punkte Vorsprung auf Lustenau"

Lukas Jäger (Kapitän SCR Altach): „Unglaublich wichtig für uns, dass wir die drei Punkte geholt haben. Da fällt uns schon ein bisschen eine Last von den Schultern, auch weil wir drei Tore erzielt haben und ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob es der absolute Befreiungsschlag war, aber es sind drei unheimlich wichtige Punkte, damit wir ein bisschen den Anschluss behalten.

Wir haben eine lange Durststrecke gehabt, umso schöner ist der Sieg. Wir waren von der ersten Minute an sehr aggressiv und sehr konzentriert. Jeder hat seine persönlichen Duelle gewonnen, das war sicher der Schlüssel. Es ist ein sehr schöner Moment, es heißt aber trotzdem weiter hart zu arbeiten. In Wahrheit sind es nur 6,5 Punkte Vorsprung auf Lustenau.“

„Das war heute fast eine Bankrotterklärung“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Die Lustenauer haben vor dem Spiel herausposaunt, es sei das Spiel des Jahres und sie seien bis in die Haarspitzen motiviert. Davon war gar nichts zu sehen. Die Altacher haben gegen inferiore Lustenauer gespielt, die nichts entgegengesetzt haben. Sie wollten sich duellieren und kamen unbewaffnet, wenn man so will. Das war heute fast eine Bankrotterklärung. Den Altachern wird es wurscht sein, sie werden feiern, haben den Abstand vergrößert. Das ist angenehm.“



…die Situation in Lustenau: „Man kann getrost sagen, dass das Trainerprojekt Alexander Schneider gescheitert ist. Nun heißt es, frisches Blut im Winter zu holen und einen Trainer zu holen, der diese Mannschaft einigermaßen wieder aufrichtet. Momentan sind sie sowas von leblos und wehrlos, das ist fast beschämend, da zuzuschauen. Er ist in der Pflicht, hat den Kader zusammengestellt. Trainer Mader, den man rausgehaut hat, kann man nur bedingt Vorwürfe machen. Die, die gekommen sind, gehen auf Schneiders Kappe, da hatte Mader gar nicht mitzureden.

„Was reingekommen ist, ist unterirdisch bis jetzt"

Das berühmte Teamgefüge ist auf seinen ‚Mist‘ gewachsen. Ich weiß nicht, inwieweit er wirklich Entscheidungsgewalt gehabt hat bei diesem Konglomerat, wer da entscheidet, wer wohin geschoben wird. Er ist aber der Sportdirektor dieses Vereins und ist dafür verantwortlich, was reinkommt und rausgeht. Was reingekommen ist, ist unterirdisch bis jetzt."

…die bisherige Saisonleistung von Joachim Standfest und dem SCR Altach: „Absolut in Ordnung, wenn wir uns vergegenwärtigen, wo sie hergekommen sind. Er hat die Verantwortung bekommen und hat eine, für Altacher Verhältnisse, solide Saison gespielt. Nicht mehr und nicht weniger konnte man erwarten.“

Siehe auch:

Gugganigs Goldköpfchen bringt SCR Altach gegen harmlosen SC Austria Lustenau auf Siegerstraße

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL