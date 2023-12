Erbarmen, die Hütteldorfer kommen...! Das "Heilige Land" ist weiterhin eine "Wohlfühloase" für den SK Rapid. Die Wiener bleiben auch im achten Auswärtsspiel bei der WSG Tirol unbesiegt und feierten den sechsten Sieg gegen die Wattener in der ADMIRAL Bundesliga (plus ein Remis). Dazu kam vor einem Jahr noch der 4:1-Triumph im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Diesmal brauchte es allerdings "zwei Anfahrten" und eine zitternde Schlußphase, ehe im Nachtragsspiel der 2:1-Sieg im Gepäck für die weite Heimreise aus dem Westen in die Bundeshauptstadt landete. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Für den SK Rapid und seine Fans war die Tirol-Tour und weiter Fahrt vom Osten in den Westen des Landes mal wieder eine Reise wert. Während für die WSG Tirol daheim der "SK Rapid-Komplex" anhält.

„Mich zipft das an, weil wir besser ins Spiel gekommen sind und dann schenken wir das so her"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol)...

...vor dem Spiel und in Anbetracht der winterlichen Voraussetzungen: „Die Einstellung ist heute wichtiger wie die Aufstellung."

…nach dem Spiel über die Ursachen der Niederlage: „Die eigene Blödheit. Mich zipft das an, weil wir besser ins Spiel gekommen sind, uns mit den Bedingungen besser zurecht gefunden haben und dann schenken wir das so her. Zehn Minuten vor der Pause und zehn Minuten nach der Pause schenken wir Rapid die Überhand in dem Match. Die Tore waren furchtbar verteidigt, das muss man ganz ehrlich sagen.

Beim 1:0 sind wir nur Passagier und laden sie zum Kombinationsfußball ein, auf diesem Boden. Das 2:0 war auch wieder leicht zu verteidigen. Selber haben wir nicht viel vorgefunden.“

„Vielleicht sind wir heuer einmal die Nutznießer einer Punktehalbierung"

…über die kommende Aufgabe bei Blau-Weiß Linz: „Auf keinen Fall dürfen wir in Linz verlieren, das weiß auch die Mannschaft. Vielleicht sind wir heuer einmal die Nutznießer einer Punktehalbierung. Bis jetzt ist der Druck in Wattens immer größer geworden nach der Punktehalbierung. Vielleicht wird es dieses Mal ein bisschen weniger.“



…die positiven Aspekte des Spiels: „Ich habe aber einen vernünftigen Auftritt meiner Mannschaft gesehen, das muss ich auch sagen. Es haben 20 Minuten überhaupt nicht gepasst und da haben wir das Spiel verloren. Dass ein Spiel mit einem Rückstand dann eine andere Dynamik nimmt, ist natürlich jedem klar.“

„Wir sind seit dem Wintereinbruch nur mehr am Improvisieren"

…über die Tücken des Wintereinbruchs in Tirol: „Die Vorbereitung war für uns desaströs, die einzige grüne Fläche in Tirol ist dieser Platz hier. Wir sind seit dem Wintereinbruch nur mehr am Improvisieren. Es ist eine extrem schwierige Situation für uns. Wir müssen es aber eh nehmen, wie es ist, zu dieser Jahreszeit kann dir das passieren. Wir schauen dann schon, dass wir eine Kunstrasenfläche kriegen.

Du weißt vormittags um 9 Uhr noch nicht, wo du um 14 Uhr dann trainierst. Die Mannschaft muss permanent auf Abruf sein. Du schickst um 9:30 eine ‚WhatsApp‘ raus mit ‚Trainingsstart 14:30 Uhr, Tivoli W1‘. Das sind unsere Geschichten, wo wir uns täglich irgendwie drüber hanteln und dann schon freuen, dass es in die Winterpause geht.“

Felix Bacher (Kapitän WSG Tirol): "In der ersten Hälfte müssen wir ein Tor machen. Wir hatten gute Chancen und müssen einfach kaltschnäuziger sein. Wir müssen weiterarbeiten, noch gieriger sein und den Torerfolg noch mehr wollen."

Hat weiter gut lachen seit seiner Amtsübernahme als Cheftrainer des SK Rapid: Robert Klauß, der im zweiten Spiel mit den Hütteldorfern den zweiten Sieg feierte und von seiner Mannschaft damit ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu seinem 39. Wiegenfest (am 1. Dezember) erhielt. In seinem dritten Match folgt nun am Samstag für den Deutschen die große Herausforderung, wenn Serienmeister & Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg beim Rekordmeister im Allianz Stadion gastiert (Ankick: 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Eine große Analyse ist heute nicht notwendig“

Robert Klauß (Trainer SK Rapid) über...

…das Spiel: „Gegen Ende, durch die rote Karte und die Unterzahl, die wir hatten, war es sehr viel Präsenz vom Gegner in der Box. Da haben wir eine Situation nicht gut verteidigt. Dann wird es noch einmal spannend, bei sieben Minuten Nachspielzeit kann immer noch einer durchrutschen in Unterzahl. Am Ende sind wir froh, dass wir es hinten rausgezogen haben.“



…die Ursachen für den Sieg: „Es macht wenig Sinn, das umfassend zu analysieren. Man hat gesehen, dass es viel Zufall war, viele zweite Bälle, viele Fehler, die man ausnutzen konnte. Unsere Tore waren superschön rausgespielt, das war schön. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Eine große Analyse ist aber heute nicht notwendig. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viel versucht, unser Spiel weiter durchzudrücken, das wir normalerweise spielen. Wir haben zu viele Fehler gehabt im Spielaufbau, weil wir zu viel direkt gespielt haben.

In der zweiten Hälfte haben wir deutlich zielstrebiger gespielt. Wir haben gesagt, dass wir den Ball schneller hinter die Kette bringen wollen, unsere Stärken im Tempo ausnutzen. Das haben wir dann bei den zwei Toren gut gemacht.“



…seine gelbe Karte: „Verdient. Es ging darum, dass ich mit einigen Entscheidungen nicht so ganz zufrieden war und der vierte Offizielle gesagt hat, dass es in der Häufigkeit zu viel war. Das habe ich dann akzeptiert und stimmt auch. Da war ich zu oft bei ihm, habe zu oft reklamiert, dann war die gelbe Karte auch berechtigt.“



…seinen Einzug in die „Geschichtsbücher“ mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel: „Ich hoffe, dass ich irgendwann wegen etwas anderem in den Geschichtsbüchern lande, nicht nur wegen diesen zwei Siegen. Wir genießen den Moment, haben eine lange Rückfahrt vor uns und müssen uns dann schnell auf Salzburg vorbereiten. Deswegen war es ein schöner Ausflug heute.“



Thomas Kraus (Co-Trainer SK Rapid) über...

…die getätigten Veränderungen im Spiel gegen BW Linz: „Es wäre völliger Wahnsinn, wenn man sagt, dass wir alles umgestellt haben und deswegen gewonnen haben. Wir haben ganz leicht die Positionierung des Außenverteidiger verändert, damit wir besser ins Gegenpressing kamen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir wollten die Mannschaft überhaupt nicht aus ihren Abläufen rausreißen, sondern ihnen einfach ein gutes Gefühl geben.“



…Cheftrainer Robert Klauß: „Er ist ein absoluter Teamplayer, der brutalst motiviert ist und ambitioniert ist, Rapid wieder in die richtige Erfolgsspur zu bringen.“



…das Niveau der Mannschaft: „Ich bin schon der Meinung, dass die Mannschaft absolut die Qualität hat, in die ersten sechs Plätze zu springen, davon bin ich überzeugt.“

"Wir haben in den letzten Tagen viele Busfahrten hinter uns"

Matthias Seidl (1:0-Torschütze SK Rapid) über...

…das Spiel: „Es war ein verdammt wichtiger Sieg. Wir haben in den letzten Tagen viele Busfahrten hinter uns und haben gewusst, dass es, auch bei den Bedingungen, eine ganz schwierige Partie wird. Wir haben verdient gewonnen.“



…die scheinbar verbesserte Effizienz vor dem Tor: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir vor dem Tor besser werden, dass wir uns konzentrieren und besser abschließen. Perfekt war es heute nicht, wir haben noch genug andere Chancen gehabt und das dritte Tor leider nicht mehr gemacht. Dann ist es am Ende noch einmal eng geworden.“

„Wir können für das letzte Spiel im Herbst gegen Red Bull Salzburg ein gutes Gefühl mitnehmen"

…das anstehende letzte Spiel der Herbstsaison: „Wir können für das letzte Spiel im Herbst gegen Red Bull Salzburg ein gutes Gefühl mitnehmen. Wir haben zwei Partien in Folge gewonnen und wollen diesen Samstag schon anschließen mit dem dritten Sieg.“



…die EM-Auslosung Österreichs: „Es sind super Gegner, aber wird haben eine richtig gute Mannschaft und es ist alles drin.“



Guido Burgstaller (Kapitän SK Rapid) über eine etwaige Vertragsverlängerung: „Ich habe einen guten Austausch mit allen Beteiligten und dann werden wir sehen, was dabei rausschaut.“



Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid) über die Änderungen unter Klauß: „Mir kommt vor, dass wir länger im Trainingszentrum sind. Die Trainings sind später, dafür davor einige Sachen mit Videoanalysen und Trainingsvorbereitung, danach noch Trainingsnachbereitung. Der Tag ist etwas länger für uns, was ich auch gut finde.“

„Wer den Weg nicht mitgeht, wird natürlich Probleme haben“

Stefan Kulovits (Co-Trainer SK Rapid) über...

…seinen Schritt zum Amt des Co-Trainers: „Für mich war klar, dass ich den Schritt ins zweite Glied nur noch einmal mache, wenn ich überzeugt davon bin, dass ich von dem Cheftrainer was mitnehmen kann. Das Gefühl habe ich absolut bekommen vom Robert. Ich habe zwei Meistertitel mit dem Verein miterleben dürfen, das treibt mich an. Ich möchte irgendwann wieder einmal ganz oben stehen.“



…den „neuen Weg“ des SK Rapid: „Wir müssen schauen, dass wir die Spiele auch hart annehmen, wenn es notwendig ist, keine Augen zuzudrücken. Wer den Weg mitgeht, ist super. Wer den Weg nicht mitgeht, wird natürlich Probleme haben.“



…Cheftrainer Robert Klauß: „Er ist sehr detailverliebt, auch sehr strukturiert und organisiert. Er ist keiner, der irgendwas predigt und dann draußen nicht umsetzt, sondern er hat seinen klaren Plan.“

„So weckst du einen toten Gegner wieder auf“

Marc Janko (Sky Experte): „Klauß ist der erste Trainer nach Peter Schöttel, der seine ersten beiden Spiele als Rapid-Trainer gewinnen konnte. Glückwunsch an dieser Stelle! Es hätte aber auch anders ausgehen können. Kongolo nach seiner roten Karte hat seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Sie haben am Schluss dann noch einmal um den Ausgleichstreffer gebettelt. Das wäre dann noch einmal richtig bitter gewesen.

Auch bei der Klärungstat von Moormann weiß ich bis jetzt nicht, was er da machen wollte mit dem Ball. So weckst du einen toten Gegner wieder auf. Sie freuen sich aber auf den langen Busfahrt vermutlich, dass sie wieder einen Fuß in der Tür haben. Sie sind jetzt unter den Top Sechs, das ist das erklärte Ziel. Jetzt liegt es in ihrer eigenen Hand.“

Spielfilm im Liveticker

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und WSG Tirol

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Josef Parak