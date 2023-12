Am Samstag um 17:00 Uhr steht mit dem Auswärtsspiel in Klagenfurt das letzte Spiel des Jahres 2023 auf dem Programm, danach geht es in die Winterpause. Im neuen Jahr 2024 starten die Veilchen dann am 5. Jänner in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Das Winter-Trainingslager absolviert die Wiener Austria diesmal von 8. bis 18. Jänner in Malta, wo die Veilchen im Rahmen des Tipsport Malta Cups drei Testspiele absolvieren.





Die Termine der Winter-Vorbereitung:

05.01. – Trainingsauftakt (Vormittag: medizinische Tests, Nachmittag: erstes Mannschaftstraining)

08.01. – Abflug zum Trainingslager in Malta

10.01., 17:00 Uhr – Testspiel: Hradec Králové

13.01., 11:00 Uhr - Testspiel: Spartak Trnava

15.01., 16:00 Uhr - Testspiel: Sigma Olmütz

18.01. – Rückkehr nach Wien

23.01., 18:00 Uhr - Testspiel: FavAC (h, Trainingsplatz)

26.01., 15:00 Uhr – Testspiel: Dunajská Streda (h, genauer Spielort noch offen)

Foto: Josef Parak