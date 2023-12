Verteidiger Terence Kongolo, der erst per Anfang September nach Hütteldorf zum SK Rapid gewechselt war und als Abwehr-Stabilisator fungieren sollte, kassierte am vergangenen Dienstag im Nachtragsspiel der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, auswärts bei der WSG Tirol, in seinem erst dritten Oberhaus-Einsatz bereits die zweite rote Karte. Am gestrigen Mittwoch gab der Bundesliga-Strafsenat nun die ausgesprochene Sperre gegen den 29-jährigen Niederländer preis.

Herbst-Kehraus und Cup-Partie werden verpasst

Beim 2:1-Erfolg der Grün-Weißen im Innsbrucker Tivoli, musste der SK Rapid aufgrund der schneebedingten Spielabsage am Samstag ja gleich doppelt per Bus ins "Heilige Land" kutschiert werden, flog der 29-jährige Abwehrspieler nach einem schweren Foul an Sandi Ogrinec in Minute 86 frühzeitig vom Platz, traf den Gegenspieler dabei unschön am Sprunggelenk.

Die Leihgabe des englischen Premier League-Klubs FC Fulham wurde daraufhin vom Bundesliga-Strafsenat wegen "rohen Spieles" für drei Spiele gesperrt, eines davon bedingt auf sechs Monate. Damit verpasst Kongolo sowohl den Herbst-Kehraus gegen Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg am kommenden Samstag (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), als auch das Cup-Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten am 04. Februar 2024.

