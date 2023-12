Diesen Moment wird Nicolas Binder sicher niemals vergessen. Im Nachtragsspiel der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga am vergangenen Dienstag zweier Meistergruppen-Aspiranten zwischen dem Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt und dem Vierten TSV Egger Glas Hartberg (1:1) drückte der 1,93 Meter-Mittelstürmer den Ball aus kurzer Distanz und ungehindert über die Linie. Mit dem Abstauber bescherte der 21-jährige Ex-Rapidler, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat (Adduktorenverletzung von Runde 1 - 14!) den Kärntner Violetten nicht nur einen Punkt, es war zudem sein Premieren-Tor für das Pacult-Team.

Sieht sich wiederholt eisernen Gegenspielern gegenüber: Austria Klagenfurt-Youngster Nicolas Binder, hier gegen Gorenc-Stankovic vom SK Sturm.

„Das ist natürlich ein Traum und fühlt sich richtig gut an"

„Ich musste so lange darauf warten und nach der Verletzungspause gleich im ersten Heimspiel zu treffen, das ist natürlich ein Traum und fühlt sich richtig gut an. Es sind aber Nikola Djoric und Florian Jaritz an erster Stelle hervorzuheben, die das herausragend vorbereitet haben. Ich musste ja nur noch den Fuß hinhalten“, gab sich Nicolas Binder nach dem Match und seinem Joker-Treffer bescheiden.

Im vergangenen Winter war der gebürtige Wiener und mit hohen Erwartungen vom SK Rapid zur Austria gewechselt. Der ehemalige ÖFB-U12-Teamspieler (vier Einsätze) wollte sich in der höchsten Klasse durchsetzen, einen Stammplatz erkämpfen. Am Weg dorthin wurde der Rechtsfuß jedoch ausgebremst. Nach neun Einsätzen, fünf davon in der Startelf, zog sich der Youngster Ende April beim Warm-up vor dem Gastspiel beim LASK eine schwere Adduktorenverletzung zu. Mitte Oktober folgte ein Rückschlag, erst Ende November in Altach (1:0-Sieg) feierte er sein Comeback mit einem Kurzeinsatz von sechs Minuten gegen Spielende.

"Es gibt keinen Fußballer, der gern sein Programm in der Kraftkammer abreißt"

„Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, diese Zeit war sehr anstrengend, sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Es gibt keinen Fußballer, der gern sein Programm in der Kraftkammer abreißt, während die anderen am Platz für den Wettkampf trainieren. Es war hart, nur zuschauen zu können. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Phase hinter mir habe und wieder bei der Mannschaft bin“, stellte Binder erleichtert fest.

Der Austria-Angreifer profitierte gegen den TSV Hartberg davon, dass die Klagenfurter einen Rückstand aufholen mussten und nach dem Platzverweis für TSV-Kapitän Jürgen Heil in Überzahl alles auf Angriff setzten. Trainer Peter Pacult vertraute Binder eine Viertelstunde vor dem Ende die Joker-Rolle an – und wurde schon nach fünf Minuten für sein goldenes Händchen belohnt.

"Das hat ihm nach seiner ewig langen Pause sicher sehr gutgetan“

„Nach dem Gegentreffer mussten wir mehr riskieren, haben daher offensiv gewechselt. Ich freue mich für die Mannschaft, dass es aufgegangen ist und ganz besonders für Nicolas Binder, dass er richtig stand und den Ball über die Linie drücken konnte. Das hat ihm nach seiner ewig langen Pause sicher sehr gutgetan“, sagte Pacult, selbst ja zu aktiven Zeiten Mittelstürmer.

Am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) steht die nächste Aufgabe für Nicolas Binder auf dem Programm, wenn es für den Ex-Rapidler gegen Austria Wien geht. Zum Abschluss des Jahres kommt es also in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 im Wörthersee-Stadion zum Duell Kärntner gegen Wiener Violette. Beide Teams trennen aktuell fünf Punkte. Die Klagenfurter liegen mit 25 Zählern auf Rang 5 und damit "über dem Strich", die Veilchen lauern auf Rang 8 bei 20 Punkten.

Tickets sind Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle, am Freitag von 9 bis 13 Uhr an der Kassa Nord sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

OP erfolgreich! Ab jetzt arbeitet Straudi für sein Comeback💪🏼



💬 „Solche Zwangspausen sind natürlich immer bitter, gehören aber dazu. Ich bleibe positiv und konzentriere mich darauf, hart zu arbeiten, um so schnell wie möglich wieder bei den Jungs zu sein“, sagt Straudi.#ska pic.twitter.com/bMlzcFCdcL — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) December 6, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos