Der nächste Meilenstein für den SK Rapid, sporteo und die Sportvermarktung in Österreich: Erstmals wird beim Spiel SK Rapid gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga die LED-Bandentechnologie „Powerpack“ zum Einsatz kommen. Das ewig brisante Duell zwischen Rekord- und Serienmeister bildet den Anfang der letzten Runde des Jahres am 17. Spieltag: Ankick Samstag, 9. Dezember 2023, 14:30 Uhr (Allianz Stadion Hütteldorf). Im Ligaportal-LIVETICKER verpassen Sie nichts.

Technik wird bereits seit einiger Zeit in internationalen Ligen sowie UEFA- und FIFA-Bewerben eingesetzt

Das Spiel der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid und RB Salzburg ist seit Jahren einer der Klassiker im österreichischen Fußball und sorgt immer für Brisanz und hohe mediale Aufmerksamkeit. Doch nicht nur auf dem grünen Rasen wird es dieses Mal am 9. Dezember Performance auf allerhöchstem Niveau geben, sondern auch in Sachen Sportvermarktung: Denn erstmals wird die LED-Bandentechnologie „Powerpack“ bei diesem Spiel zum Einsatz kommen.

Umgesetzt wurde dieses Projekt nach intensiver Vorarbeit von sporteo in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem SK Rapid. Die Technik wird bereits seit einiger Zeit in internationalen Ligen sowie UEFA- und FIFA-Bewerben eingesetzt und ermöglicht es, dass die Bandenwerbung im Stadion an der Längsseite der Linie nach oben hin verdoppelt wird. Die zwei hintereinanderstehenden Bandensysteme werden simultan bespielt, um eine größere Werbefläche für die Partner zu ermöglichen.

Vier Tage Aufbau

Für den Aufbau der neuen Banden wurde ein 40-Tonnen-Sattelschlepper organisiert, der die 40 Traversen, Befestigungen, Alu-Pipes und mehr als hundert Gerüst-Schellen ins Allianz Stadion transportierte. Der Aufbau nahm für vier Personen rund vier Tage in Anspruch und wurde durch die aktuellen Winterbedingungen noch einmal deutlich erschwert.

Damit kommt es in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem SK Rapid und sporteo zu einem weiteren Highlight. Für die innovationsgetriebene Sportbusiness-Agentur sporteo sind die Hütteldorfer als innovativer Verein der passende Partner für die Umsetzung der Premiere.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit dem erstmaligen Einsatz von Powerpack im Allianz Stadion einen weiteren Meilenstein in der österreichischen Sportvermarktung setzen konnten. Zudem ist es uns auch eine große Freude, dass wir getreu unserer jahrzehntelangen Partnerschaft gemeinsam mit dem SK Rapid neue und fortschrittliche Wege bestreiten“, kommentiert Wolfgang Hartter, Geschäftsführer bei sporteo, die Umsetzung.

Mehrwert für Partner und Sponsoren

Der Einsatz des „Powerpacks“ beim Spiel gegen Salzburg ist ein erster Wirkungstest, der auch in den Zukunftsplänen des SK Rapid eine wichtige Rolle spielt. Das Ziel ist es, mit der Erfahrung der von der Premiere gewonnenen Medienauswertungen eine erhöhte Werbekraft zu belegen und einen Mehrwert für bestehende, aber auch potenzielle neue Partner, zu bieten.

„Es macht mich sehr stolz, dass wir diesen innovativen Meilenstein gemeinsam mit sporteo als erster Fußballverein in Österreich umsetzen können. Die vergrößerte und top-moderne Werbefläche bietet unseren Partnern die ideale Möglichkeit, ihre Produkte auf neue Art und Weise zu vermarkten und zeigt, dass wir als SK Rapid stets nach Weiterentwicklung in allen Bereichen streben. Wir sind gespannt auf die Resonanz und freuen uns schon jetzt auf die grün-weiße Premiere am Samstag!“, ergänzt Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, abschließend.



Die aktuellen Witterungsbedingungen erschweren natürlich die ohnehin schon aufwendigen Aufbauarbeiten und die Sicherheit aller beteiligten Personen genießt selbstverständlich immer Vorrang. Dennoch sind der SK Rapid und sporteo sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt wie geplant durchgeführt werden kann.



Archivfoto: GEPA/WienEnergie