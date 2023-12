Das letzte ADMIRAL Bundesliga-Spiel der Herbstsaison führt den LASK nach Vorarlberg. Die Linzer treffen am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der 17. Runde auf Schlusslicht SC Austria Lustenau. Aufgrund seines Stadionneubaus weicht der Vorjahres-Aufsteiger ins ImmoAgentur-Stadion nach Bregenz aus. Das Hinspiel am 3. September gewannen die Eurofighter aus Oberösterreich mit 2:0, dank Treffer von Ziereis (79.) und Joker Goiginger (90.+6) in der Schlussphase.

Besiegelte beim Hinspiel den 2:0-Endstand in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Joker Thomas Goiginger, der sich bei seinem Treffer gegen SC-Schlussmann Schierl durchsetzte.

Nur eine LASK-Niederlage in vergangenen sieben BL-Spielen

Mit 29 Punkten steht der LASK, bei dem im letzten BL-Spiel des Kalenderjahres Mustapha, Taoui und Wiesinger verletzungsbedingt fehlen werden, nach 16 absolvierten Runden um zwei Zähler besser da als in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt.

Beim Gastspiel im Ländle peilen die Athletiker den neunten Saisonsieg und zugleich dritten Auswärtssieg an, um damit einen würdigen Abschluss einer insgesamt starken Herbstsaison zu haben. In den vergangenen sieben Partien blieben die Schwarz-Weißen sechs Mal ohne Niederlage (die einzige war ausgerechnete im Linzer Derby beim FC Blau-Weiß), das 0:0 zuletzt bei der Wiener Austria war bereits das achte Liga-Match ohne Gegentor für Torhüter Tobias Lawal & Co.!

Der Gegner aus dem Ländle wartet nach 16 Runden noch auf den ersten Sieg, hat 26 Punkte Rückstand auf den LASK und hält nach den Remis gegen den TSV Hartberg, WAC und FC Blau-Weiß Linz bei drei Punkten. Alle wurden auswärts errungen. Zuhause gingen die Vorarlberger in allen acht Heimspielen leer aus (8N!). Jetzt im Ausweichstadion in Bregenz soll der Turnaround gelingen. Seit zwei Spieltagen wird die Mannschaft von Sportchef und Interimscoach Alexander Schneider betreut, nachdem sich der Klub von Aufstiegstrainer Markus Mader getrennt hatte.

In der Bundesliga seit 25 Jahren ungeschlagen

Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen wurden von den Linzern zu ihren Gunsten entschieden, boten jedoch einiges an Spannung. Im ersten Saisonduell beförderten Philipp Ziereis und Thomas Goiginger den LASK mit zwei späten Treffern auf die Siegerstraße, am 24. Februar 2023 schoss Marin Ljubicic die Linzer in der 94. Minute bei der Eröffnung der Raiffeisen Arena zum 1:0-Erfolg durch einen glücklichen Elfmeter, der sich als Fehlentscheidung herausstellte.

In den letzten sieben Begegnungen - und damit seit Mai 2016 - konnten die Oberösterreicher immer zumindest einen Punkt einfahren. Die letzte Niederlage gegen Lustenau in der höchsten Spielklasse resultiert noch aus der ersten Bundesliga-Zeit der Vorarlberger und liegt mehr als 25 Jahre zurück. In insgesamt 15 Bundesliga-Duellen ging der LASK bei drei Punkteteilungen zehn Mal als Sieger vom Platz.

„Wir dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen"

Cheftrainer Thomas Sageder (Foto) vor dem Spiel: „Wir werden alles daransetzen, die Herbstsaison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Dafür müssen wir sehr konzentriert zu Werke gehen und wir dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen. Zudem müssen wir im letzten Drittel wieder mehr Präzision und Durchschlagskraft an den Tag legen.“

Infos für Auswärtsfans

Das Spiel wird aufgrund des Stadionneubaus in Lustenau im ImmoAgentur-Stadion in Bregenz (Sägergasse 2, 6900 Bregenz) ausgetragen. Der Einlass sowie die Öffnung der Gästekassa erfolgen um 15.30 Uhr.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at