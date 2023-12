Er ist zweifellos ein erheblicher Faktor im Spiel von Austria Wien, kann den Unterschied ausmachen: Dominik Fitz. Der 24-jährige Offensivakteur stand in den ersten elf Runden in dieser Herbst-Saison stets in der Startelf, ehe ihn eine Erkrankung zurückwarf. Bei der 0:1-Niederlage in Wolfsberg und dem 0:0 daheim gegen den LASK spielte der gebürtige Wiener jeweils nur die letzten 28 Minuten. Im so bedeutsamen Spiel um Big Points um die Top-6 bei Austria Klagenfurt (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) droht Fitz wohl wieder ganz auszufallen.

Rippenprellung im Training erlitten

Der 24-jährige Wiener zog sich am Dienstag im Training eine schmerzhafte Rippenprellung zu. Die Chancen auf einen Einsatz am Samstag sind nach Sky-Informationen gering.

Seit Ende Oktober blickt Dominik Fitz somit auf gebrauchte Wochen, steuerte in den elf Startelf-Einsätzen davor drei Assists bei und blieb ohne Torerfolg.