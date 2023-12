Seit 57 Monaten bzw. 17 Bundesliga-Duellen wartet der SK Rapid gegen den FC Red Bull Salzburg auf einen Sieg, bei in diesem Zeitraum 14 Niederlagen und drei Remis. Am Samstag, den 9. Dezember 2023, soll im Nachmittags-Auftaktmatch in in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga im 18. Anlauf der ersehnte Dreier her (ab 14:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER). Der letzte datiert vom 24.02.2019 (2:0). Beide Teams zuletzt gut drauf und erfolgreich. Bei den Hütteldorfern geht Neo-Cheftrainer Robert Klauß losgelöst von der Unserie der letzten viereinhalb Jahr unbefangen in sein erstes Duell mit den Roten Bullen. Nachfolgend Statements.

Das wird wieder ein heißer Fight werden zwischen dem SK Rapid und FC Red Bull Salzburg, die am Samstagnachmittag mit dem Solo-Auftaktmatch ab 14:30 Uhr im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf auf die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga, die letzte im Kalenderjahr, so richtig einstimmen.

"Salzburg kommt immer mit einer enormen Extramotivation nach Hütteldorf"

Leopold Querfeld (Innenverteidiger SK Rapid): "Das ist natürlich ein extrem cooles Spiel zum Abschluss des Jahres. Ich glaube wir haben eine sehr positive Bilanz aus den letzten zwei Spielen mit sechs Punkten. Wir müssen diesen Schwung einfach mitnehmen. Zuhause gegen Salzburg ist alles möglich. Wir haben schon in den letzten Spielen gezeigt, dass wir sehr nah dran waren. Haben auch schon Unentschieden geholt. Jetzt wird es endlich mal Zeit, drei Punkte einzufahren. Dafür braucht es eine enorm gute Teamleistung und ich hoffe, es gelingt uns.

Auch für Salzburg ist es ja gegen Rapid immer ein wichtiges und besonderes Spiel. Salzburg kommt immer mit einer enormen Extramotivation nach Hütteldorf. Die wollen auf keinen Fall hier Punkte liegen lassen und ich glaube daher nicht, dass sie großartig rotieren werden. Für sie ist dieses Spiel genauso wichtig. Dass sie am Dienstag das Champions League-Spiel haben könnte für uns ein Vorteil sein, doch die Doppelbelastung ist ja erst danach und könnte dann für den Champions League-Gegner ein Vorteil sein."

"Salzburg schwächelt in der Liga und hat da Probleme"

Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid): "Wenn ich es in der Vergangenheit etwas beobachte, dann schwächelt Salzburg schon in der Liga und hat da Probleme. Wir spielen daheim und wollen von der 1. Minute an unsere Fans mit ins Boot nehmen und dann auch drei Punkte einfahren."

Geht noch unbefleckt in sein erstes Duell mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg: SK Rapid-Neocoach Robert Klauß, der bisher in zwei BL-Spielen mit den Grün-Weißen das Punktemaximum holte und den dritten Dreier anpeilt.

"Größtmögliche Herausforderung für uns, was eigenen Ballbesitz betrifft"

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

...die lange Tirol-Tour mit doppelter An- und Abreise: "Es waren natürlich zwei lange Reisen mit einem Spiel. Das war ungewöhnlich. Aber die Mannschaft hat es emotional sehr gut verkraftet und sehr gut weggesteckt. Und das Beste daraus gemacht. Wir haben uns auch schon vor dem Spiel in Innsbruck gesagt, dass es nur Sinn macht, zwei Mal da hin zu fahren, wenn man gewinnt. Das haben wir geschafft. Natürlich wissen wir, dass wir besser Fußball spielen können. Aber das war auch auf dem Platz und unter den Bedingungen schwierig möglich. Wir haben gute Trainingsleistungen aktuell. Ich muss echt sagen, dass wir da im Training eine sehr gute Performance auf den Platz bringen."

...das Salzburg-Spiel: "Mit Salzburg kommt natürlich, gerade was das Spiel mit Ball aus unserer Sicht betrifft, der wahrscheinlich schwerstmögliche Gegner. Weil sie im Pressing extrem stark sind, sehr viel Körperlichkeit bringen und viel Sprintstärke haben. Dazu sehr aggressiv und mutig sind. Das ist dann die größtmöglichle Herausforderung für uns, was unseren eigenen Ballbesitz betrifft.

Mit wenig Vorbereitungszeit innerlich für uns, eigentlich nur zwei Tage. Trotzdem glaube ich, dass wir die ein und andere gute Lösung präsentieren können. Das hängt auch davon ab, wie wir ins Spiel rein kommen. Wieviel Mut wir haben, wieviel Selbstvertrauen wir aus den letzten beiden Spielen mitgenommen haben."

"Wird wichtig sein, wieviel Frische können wir in den Kader reinbringen"

...das Personal-Update: "Ich denke, dass wir es ganz gut hinbekommen, um morgen schlagkräftig auf dem Platz zu sein und uns intensiv auf Salzburg vorbereiten können. Wir haben zwei, drei Spieler, die Nachwirkungen von dem Tirol-Spiel haben, etwas mukulär. Nana Kasanwirjo hat bisschen muskuläre Probleme, ich musste ihn auch auswechseln.

Maxi Hofmann wird weiter ausfallen. Der Virus ist so, dass der Arzt noch kein Training zulässt. Ihm geht es gut, er hat auch schon leicht was gemacht. Aber für das Training mit der Mannschaft plus Spiel wird es sich nicht ausgehen. Ansonsten wird es wichtig sein, wieviel Frische können wir in den Kader reinbringen und uns vielleicht noch ein, zwei Positionen in der Startelf anschauen.

SK Rapid erstmals seit Februar mit zwei BL-Siegen in Folge

Der SK Rapid, der jüngst erstmals seit Februar wieder zwei BL-Spiele in Folge gewann, kämpft aktuell um einen Platz in den Top-6 und benötigt daher noch Punkte, um sich nach dem Grunddurchgang für die Meistergruppe zu qualifizieren. Am Samstag steht mit der Partie gegen Salzburg allerdings die wohl schwerstmögliche Aufgabe bevor. Das zeigt auch ein Blick auf die Bilanz der direkten Duelle in den letzten Jahren.

In der Bundesliga warten die Hütteldorfer seit 17 Spielen auf einen Erfolg über den Serienmeister. Seit dem 2:0-Heimsieg am 24. Februar 2019 gab es 14 Niederlagen, nur drei Mal reichte es jeweils zu einem 1:1-Remis. Mit diesem Resultat endete auch das bislang letzte Duell im Allianz Stadion am 26. April 2023. Auch damals gingen die Roten Bullen mit 1:0 in Führung, aber Guido Burgstaller gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Im Finish hielt Rapid das Remis, obwohl Innenverteidiger Michael Sollbauer in der 82. Minute ausgeschlossen wurde. Nach diesem Duell folgten zwei Begegnungen in Wals-Siezenheim, die jeweils die Gastgeber für sich entscheiden konnten (2:1 bzw. 2:0).

Zum 200. Mal gegen Salzburg

Beim Debüt des neuen Rapid-Trainers Robert Klauß gab es am 26. November einen 1:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz. Mit diesem Sieg konnte die sechs Spiele andauernde Serie der Sieglosigkeit (4 Remis, 2 Niederlagen) in Hütteldorf beendet werden. Nie zuvor mussten die Grün-Weißen so lange auf einen Heimsieg in einem Meisterschaftsspiel warten. Aber trotz der sehr durchwachsenen Heimbilanz und des knappen 1:0-Erfolgs über den Aufsteiger hat Rapid in der laufenden Saison daheim die meisten Tore aller Ligateams erzielt (15). Auf der anderen Seite ist RB Salzburg das torgefährlichste Auswärtsteam (19 Tore) und ist zudem als einzige Mannschaft in der Fremde noch unbesiegt (5 Siege, 3 Remis).

Im Jahr 2005 übernahm Red Bull die Lizenz der 1933 gegründeten Salzburger Austria. Zählt man die direkten Duelle zwischen dem SK Rapid und RB bzw. Austria Salzburg zusammen, so kommt es am Samstag zum 200. Ligaspiel gegeneinander. In der Gesamtbilanz liegt Rapid mit 76:74-Siegen – bei 49 Remis – noch knapp voran.

Gleichzeitig ist es auch das 100. Heimspiel von Rapid gegen Austria/RB Salzburg. Davon haben die Grün-Weißen mehr als die Hälfte (51) gewonnen. Allerdings wartet Rapid seit acht Heimspielen auf einen vollen Erfolg (2 Remis, 6 Niederlagen). Ebenso viele Spiele warteten die Fans von 2014 bis 2019 auf einen Heimsieg gegen die Salzburger.